Самый простой в мире яблочный пирог без яиц

Он действительно очень вкусный!
Ингредиенты:
Яблоки — 450 гр
Масло сливочное — 200 гр
Мука — 200 гр
Манка — 200 гр
Сахар — 200 гр
Разрыхлитель теста — 1 ч.л.
Корица — 2 ч.л.
Приготовление:
Натираем яблоки на терке.
Отдельно смешиваем манную крупу, муку, разрыхлитель и сахар.
Выкладываем слой сухой смеси в форму, смазанную растительным маслом.
Затем выкладываем слой яблок.
Следующий слой снова «сухой».
Затем слой яблок.
Посыпаем сверху тертым сливочным маслом.
Запекаем при 180 С в течение 20-25 минут.
Приятного аппетита!
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии