Скатерть-Самобранка

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Самый простой в мире яблочный пирог без яиц

Он действительно очень вкусный!

Самый простой в мире яблочный пирог без яиц

Ингредиенты:

Яблоки — 450 гр
Масло сливочное — 200 гр
Мука — 200 гр
Манка — 200 гр
Сахар — 200 гр
Разрыхлитель теста — 1 ч.л.
Корица — 2 ч.л.

Приготовление:

Натираем яблоки на терке.

Отдельно смешиваем манную крупу, муку, разрыхлитель и сахар.

Выкладываем слой сухой смеси в форму, смазанную растительным маслом.

Затем выкладываем слой яблок.

Следующий слой снова «сухой».

Затем слой яблок.

Посыпаем сверху тертым сливочным маслом.

Запекаем при 180 С в течение 20-25 минут.

Приятного аппетита!

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