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Слоёное тесто — лёгкий рецепт или сказка с хорошим концом

Сегодня мы предлагаем Вам приготовить слоеное тесто самостоятельно дома. Поверьте, оно получится много лучше, а изделия из него — пышнее и вкуснее, чем из покупного теста. В следующем рецепте мы обязательно расскажем Вам, как приготовить оригинальные горшочки из слоеного теста.

Как на свет появилось слоёное тесто:

Говорят, что всё гениальное рождается из простого эксперимента, из творческой импровизации. Так же появилось на свет слоёное тесто. Слоёное тесто было изобретено в 1645 году во Франции одним учеником пекаря.

И так жил-был на белом свете ученик пекаря. В один прекрасный день захотелось этому ученику приготовить хлебушек своему больному отцу. Сделал ученик лёгкое тесто на муке и воде.

Положил в тесто кусок масла. Раскатал он тесто, однако тут позвал его пекарь. Ну ученик и оставил тесто, побежал помогать повару. Когда вернулся, снова раскатал. Ну и собственно так примерно десять раз.

Наконец-то он испёк свой хлеб. Вот удивился пекарь, когда увидел необычайно большой и воздушный хлебушек, который до того никто готовить не умел.

Ученика этого звали Клавдий Геле, а рецепт его в дальнейшем стал известен всему миру.

Слоёное тесто — лёгкий рецепт или сказка с хорошим концом

Ингредиенты, из которых будем готовить слоёное тесто:

  • Двести пятьдесят граммов муки
  • Двести граммов замороженного сливочного масла
  • Один желток
  • Чайная ложка лимонного сока
  • Щепотка соли

Как готовить слоёное тесто:

  • Готовим чашку для миксера.
    Разбиваем куриное яйцо. Белок отделяем от желтка.
  • Желток перекладываем в чашку для миксера.
  • Добавляем одну щепотку соли.
  • Добавляем чайную ложку лимонного сока.
  • Выжимаем лимонный сок так, чтобы лимонные косточки не попали в чашку.
  • Добавляем немного ледяной воды.
  • Взбиваем смесь миксером.
  • После добавляем ледяной воды до того, как объем достигнет двухсот пятидесяти миллилитров.
  • Перейдём к приготовлению сухой смеси. Берём салатницу и просеиваем в неё муку.
  • Масло достаём из морозильной камеры.
  • Оно должно быть очень твёрдым.
  • Натираем масло на крупной тёрке.
  • Чтобы легче было натирать, периодически макаем масло в муку.
  • Это необходимо делать также для того, чтобы стружки натёртого масло не прилипали друг к другу.

Слоёное тесто

  • Теперь добавляем в салатницу жидкую смесь.
  • Маленький секрет: слоёное тесто нельзя разминать или замешивать.
  • Поэтому аккуратно перемешиваем тесто кончиками пальцев, сгребая снизу как лопаточками.
  • Когда тесто склеится, перекладываем его в целлофановый мешочек и кладём в холодильник не менее, чем на два часа.
  • Через два часа тесто готово к обработке.
  • Достаём его из мешочка и кладём на стол, покрытый слоем муки.
  • Посыпаем мукой деревянную скалку. Раскатываем тесто толщиной в один сантиметр.
  • Группируем по краям, придавая форму прямоугольника.
  • Заворачиваем цилиндриком и кладём обратно в мешочек и в холодильник.
  • Продержим ещё часик.

Через час тесто готово для новых кондитерских приключений. Если хотите, можем вместе приготовить оригинальные горшочки с жульеном из грибов

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