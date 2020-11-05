Слоёное тесто — лёгкий рецепт или сказка с хорошим концом

Сегодня мы предлагаем Вам приготовить слоеное тесто самостоятельно дома. Поверьте, оно получится много лучше, а изделия из него — пышнее и вкуснее, чем из покупного теста. В следующем рецепте мы обязательно расскажем Вам, как приготовить оригинальные горшочки из слоеного теста.
Как на свет появилось слоёное тесто:
Говорят, что всё гениальное рождается из простого эксперимента, из творческой импровизации. Так же появилось на свет слоёное тесто. Слоёное тесто было изобретено в 1645 году во Франции одним учеником пекаря.
И так жил-был на белом свете ученик пекаря. В один прекрасный день захотелось этому ученику приготовить хлебушек своему больному отцу. Сделал ученик лёгкое тесто на муке и воде.
Положил в тесто кусок масла. Раскатал он тесто, однако тут позвал его пекарь. Ну ученик и оставил тесто, побежал помогать повару. Когда вернулся, снова раскатал. Ну и собственно так примерно десять раз.
Наконец-то он испёк свой хлеб. Вот удивился пекарь, когда увидел необычайно большой и воздушный хлебушек, который до того никто готовить не умел.
Ученика этого звали Клавдий Геле, а рецепт его в дальнейшем стал известен всему миру.
Ингредиенты, из которых будем готовить слоёное тесто:
- Двести пятьдесят граммов муки
- Двести граммов замороженного сливочного масла
- Один желток
- Чайная ложка лимонного сока
- Щепотка соли
Как готовить слоёное тесто:
- Готовим чашку для миксера. Разбиваем куриное яйцо. Белок отделяем от желтка.
- Желток перекладываем в чашку для миксера.
- Добавляем одну щепотку соли.
- Добавляем чайную ложку лимонного сока.
- Выжимаем лимонный сок так, чтобы лимонные косточки не попали в чашку.
- Добавляем немного ледяной воды.
- Взбиваем смесь миксером.
- После добавляем ледяной воды до того, как объем достигнет двухсот пятидесяти миллилитров.
- Перейдём к приготовлению сухой смеси. Берём салатницу и просеиваем в неё муку.
- Масло достаём из морозильной камеры.
- Оно должно быть очень твёрдым.
- Натираем масло на крупной тёрке.
- Чтобы легче было натирать, периодически макаем масло в муку.
- Это необходимо делать также для того, чтобы стружки натёртого масло не прилипали друг к другу.
- Теперь добавляем в салатницу жидкую смесь.
- Маленький секрет: слоёное тесто нельзя разминать или замешивать.
- Поэтому аккуратно перемешиваем тесто кончиками пальцев, сгребая снизу как лопаточками.
- Когда тесто склеится, перекладываем его в целлофановый мешочек и кладём в холодильник не менее, чем на два часа.
- Через два часа тесто готово к обработке.
- Достаём его из мешочка и кладём на стол, покрытый слоем муки.
- Посыпаем мукой деревянную скалку. Раскатываем тесто толщиной в один сантиметр.
- Группируем по краям, придавая форму прямоугольника.
- Заворачиваем цилиндриком и кладём обратно в мешочек и в холодильник.
- Продержим ещё часик.
Через час тесто готово для новых кондитерских приключений. Если хотите, можем вместе приготовить оригинальные горшочки с жульеном из грибов
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