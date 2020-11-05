Слоёное тесто — лёгкий рецепт или сказка с хорошим концом

Сегодня мы предлагаем Вам приготовить слоеное тесто самостоятельно дома. Поверьте, оно получится много лучше, а изделия из него — пышнее и вкуснее, чем из покупного теста. В следующем рецепте мы обязательно расскажем Вам, как приготовить оригинальные горшочки из слоеного теста.

Как на свет появилось слоёное тесто:

Говорят, что всё гениальное рождается из простого эксперимента, из творческой импровизации. Так же появилось на свет слоёное тесто. Слоёное тесто было изобретено в 1645 году во Франции одним учеником пекаря.

И так жил-был на белом свете ученик пекаря. В один прекрасный день захотелось этому ученику приготовить хлебушек своему больному отцу. Сделал ученик лёгкое тесто на муке и воде.

Положил в тесто кусок масла. Раскатал он тесто, однако тут позвал его пекарь. Ну ученик и оставил тесто, побежал помогать повару. Когда вернулся, снова раскатал. Ну и собственно так примерно десять раз.

Наконец-то он испёк свой хлеб. Вот удивился пекарь, когда увидел необычайно большой и воздушный хлебушек, который до того никто готовить не умел.

Ученика этого звали Клавдий Геле, а рецепт его в дальнейшем стал известен всему миру.

Ингредиенты, из которых будем готовить слоёное тесто:

Двести пятьдесят граммов муки

Двести граммов замороженного сливочного масла

Один желток

Чайная ложка лимонного сока

Щепотка соли

Как готовить слоёное тесто:

Готовим чашку для миксера. Разбиваем куриное яйцо. Белок отделяем от желтка.

Разбиваем куриное яйцо. Белок отделяем от желтка. Желток перекладываем в чашку для миксера.

Добавляем одну щепотку соли.

Добавляем чайную ложку лимонного сока.

Выжимаем лимонный сок так, чтобы лимонные косточки не попали в чашку.

Добавляем немного ледяной воды.

Взбиваем смесь миксером.

После добавляем ледяной воды до того, как объем достигнет двухсот пятидесяти миллилитров.

Перейдём к приготовлению сухой смеси. Берём салатницу и просеиваем в неё муку.

Масло достаём из морозильной камеры.

Оно должно быть очень твёрдым.

Натираем масло на крупной тёрке.

Чтобы легче было натирать, периодически макаем масло в муку.

Это необходимо делать также для того, чтобы стружки натёртого масло не прилипали друг к другу.

Теперь добавляем в салатницу жидкую смесь.

Маленький секрет: слоёное тесто нельзя разминать или замешивать.

Поэтому аккуратно перемешиваем тесто кончиками пальцев, сгребая снизу как лопаточками.

Когда тесто склеится, перекладываем его в целлофановый мешочек и кладём в холодильник не менее, чем на два часа.

Через два часа тесто готово к обработке.

Достаём его из мешочка и кладём на стол, покрытый слоем муки.

Посыпаем мукой деревянную скалку. Раскатываем тесто толщиной в один сантиметр.

Группируем по краям, придавая форму прямоугольника.

Заворачиваем цилиндриком и кладём обратно в мешочек и в холодильник.

Продержим ещё часик.

Через час тесто готово для новых кондитерских приключений. Если хотите, можем вместе приготовить оригинальные горшочки с жульеном из грибов