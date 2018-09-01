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Куриное филе в сливках с перцем «Польский дом»

Такое мясо просто тает во рту! Истинное удовольствие!

Куриное филе в сливках с перцем «Польский дом»
 
Ингредиенты:

Петрушка — 2 веточки
Масло сливочное — 20 г
Лук репчатый — 1 шт.
Сливки жирные — 1 стакан
Куриная грудка (филе) — 1 шт.
Перец болгарский красный — 1 шт.
Укроп — 3 веточки
Соль — по вкусу

Приготовление:

1. На разогретой сковороде со сливочным маслом слегка обжариваем нарезанный мелкими кубиками лук, добавляем нарезанное брусочками куриное филе, прогреваем 3–5 минут, выкладываем нарезанный соломкой перец, солим, готовим 2–3 минуты.
2. Подливаем сливки, выпариваем, посыпаем мелко порезанной зеленью, перемешиваем. Подаем.

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