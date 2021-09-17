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Слоёные язычки. Очень быстро и вкусно

Слоёные язычки готовятся очень быстро и просто, Вам обязательно понравится.

Слоёные язычки: ингредиенты

Слоёные язычки

  1. Мука — 3 ст. + 2 ст. л (три стакана + две столовые ложки)
  2. Вода — 1 ст. (один стакан)
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Сливочное масло — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  5. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  6. Лимонный сок — несколько капель

Пошаговое приготовление:

  • Замесите тесто: смешайте муку, яйцо, соль и несколько капель лимонного сока.
  • Раскатайте тесто в небольшую лепёшку.
  • Размягчённое масло смешайте с двумя столовыми ложками муки, затем выложите масло с мукой посередине лепёшки и сверните тесто конвертом.
  • Накройте полотенцем и поставьте в холодильник на 20 минут.
  • Затем тесто достаньте из холодильника, снова раскатайте, но делайте это только в одном направлении.
  • Сложите конвертом и выложите в холодильник на 15 минут и повторите эту процедуру ещё раз.
  • Теперь приготовьте слоёные язычки — раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см., разрежьте на прямоугольные кусочки, каждый из них посыпьте сахаром.
  • Смочите противень водой, выложите язычки и выпекайте при 200-220-и градусов

Слоёные язычки — быстро и просто

Слоёные язычки. Очень быстро и вкусно 2

Приятного аппетита!

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