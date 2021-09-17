Слоёные язычки. Очень быстро и вкусно

Слоёные язычки готовятся очень быстро и просто, Вам обязательно понравится.
Слоёные язычки: ингредиенты
- Мука — 3 ст. + 2 ст. л (три стакана + две столовые ложки)
- Вода — 1 ст. (один стакан)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сливочное масло — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Лимонный сок — несколько капель
Пошаговое приготовление:
- Замесите тесто: смешайте муку, яйцо, соль и несколько капель лимонного сока.
- Раскатайте тесто в небольшую лепёшку.
- Размягчённое масло смешайте с двумя столовыми ложками муки, затем выложите масло с мукой посередине лепёшки и сверните тесто конвертом.
- Накройте полотенцем и поставьте в холодильник на 20 минут.
- Затем тесто достаньте из холодильника, снова раскатайте, но делайте это только в одном направлении.
- Сложите конвертом и выложите в холодильник на 15 минут и повторите эту процедуру ещё раз.
- Теперь приготовьте слоёные язычки — раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см., разрежьте на прямоугольные кусочки, каждый из них посыпьте сахаром.
- Смочите противень водой, выложите язычки и выпекайте при 200-220-и градусов
Слоёные язычки — быстро и просто
Приятного аппетита!
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