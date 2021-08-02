Вся семья собирается, когда готовлю вареники по-немецки. «Вареники по-швабски»

Немецкие вареники чаще всего делают с ягодами, реже – с творогом. В традиции у немцев делать квадратные вареники, но вы можете сделать такой формы, как вам удобно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
мука, 400 г;
манная крупа из твердых сортов пшеницы, 50 г;
яйца, 2 шт;
вода теплая, 150 мл;
соль.
Для приготовления начинки возьмите:
творог, 500 г;
творожная масса, 180 г;
яйца, 2 шт;
соль, укроп;
батон 2 кусочка;
масло сливочное, 2 ст.л;
сахар, 2 ст.л если делаете сладкие вареники.
Процесс приготовления
Муку просеиваем и смешиваем с манной крупой.
Яйца перебиваем венчиком и вливаем в мучную смесь.
Растворяем соль в теплой воде и вливаем в массу.
Вымешиваем тесто.
Совет: если тесто получается жидким, всыпаем еще муку, но не забивайте тесто, лучше хорошо и долго вымешивайте.
Накрываем тесто и оставляем на 30 минут.
Для начинки смешиваем все ингредиенты. Если делаете соленую начинку, тогда сахар не добавляйте и творожную массу берите не сладкую. Для сладких вареников, можно брать творожную массу с курагой и изюмом по вкусу.
Батон крошим и обжариваем на сухой сковороде, потом добавляем кусочек сливочного масла и обжариваем. Часть массы всыпаем в соленую начинку, часть в сладкую.Хорошо перемешиваем.
Формируем вареники и отвариваем в подсоленной воде.
Подаем вареники со сметаной или сливочным маслом, если соленые – посыпаем еще укропом и зеленым луком.
Вареники очень вкусные, сытные из-за крошек батона, они еще и придают начинке оригинальности.
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