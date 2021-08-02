Вся семья собирается, когда готовлю вареники по-немецки. «Вареники по-швабски»

Немецкие вареники чаще всего делают с ягодами, реже – с творогом. В традиции у немцев делать квадратные вареники, но вы можете сделать такой формы, как вам удобно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 400 г;

манная крупа из твердых сортов пшеницы, 50 г;

яйца, 2 шт;

вода теплая, 150 мл;

соль.

Для приготовления начинки возьмите:

творог, 500 г;

творожная масса, 180 г;

яйца, 2 шт;

соль, укроп;

батон 2 кусочка;

масло сливочное, 2 ст.л;

сахар, 2 ст.л если делаете сладкие вареники.

Процесс приготовления

Муку просеиваем и смешиваем с манной крупой.

Яйца перебиваем венчиком и вливаем в мучную смесь.

Растворяем соль в теплой воде и вливаем в массу.

Вымешиваем тесто.

Совет: если тесто получается жидким, всыпаем еще муку, но не забивайте тесто, лучше хорошо и долго вымешивайте.

Накрываем тесто и оставляем на 30 минут.

Для начинки смешиваем все ингредиенты. Если делаете соленую начинку, тогда сахар не добавляйте и творожную массу берите не сладкую. Для сладких вареников, можно брать творожную массу с курагой и изюмом по вкусу.

Батон крошим и обжариваем на сухой сковороде, потом добавляем кусочек сливочного масла и обжариваем. Часть массы всыпаем в соленую начинку, часть в сладкую.

Хорошо перемешиваем.

Формируем вареники и отвариваем в подсоленной воде.

Подаем вареники со сметаной или сливочным маслом, если соленые – посыпаем еще укропом и зеленым луком.