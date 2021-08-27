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Испанские вкусные булочки. Ароматное и аппетитное лакомство на каждый день

Испанские вкусные булочки — очень простой, но интересный рецепт вкусных и ароматных булочек.

Испанские вкусные булочки: ингредиенты

Испанские вкусные булочки

Тесто:

  1. Мука – 300 г. (триста грамм)
  2. Яйцо – 1 шт. (одна штука)
  3. Тёплая вода – 120 мл. (сто двадцать миллилитров)
  4. Сахар – ¼ ст. (четверть стакана)
  5. Растительное масло – 2 ст. л. (две столовые ложки)
  6. Сухие дрожжи – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  7. Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Отдельно:

  1. Мягкое сливочное масло – 100 г. (сто грамм)
  2. Сахарная пудра
  3. Начинка по вкусу

Способ приготовления:

  • Соедините в чаше для миксера муку, дрожжи, соль, сахар и перемешайте, добавьте остальные ингредиенты, перемешайте ложкой, а затем насадкой «крючок» замесите тесто до эластичности 10 минут.
  • Тесто переложите в миску, смазанную маслом, накройте пищевой плёнкой и оставьте подойти до увеличения в два раза.
  • Застелите противень пекарской бумагой, разделите подошедшее тесто на 4 части.
  • Рабочую поверхность смажьте сливочным маслом, возьмите часть теста и на столе растяните его в прямоугольник, а затем смажьте обильно сливочным маслом.
  • По большой стороне в ряд выложите начинку и начинайте сворачивать в рулет, закрутите в виде улитки.
  • Булочку выловите на противень, сверху смажьте небольшим количеством масла.
    То же самое проделайте с остальным тестом.
  • Противень поставьте в тёплое место, чтобы булочки ещё раз подошли, минут 30-40 при температуре 180 градусов.
  • Выпекайте 20 минут до готовности. Готовые булочки присыпьте сахарной пудрой и переложите на решётку до полного остывания.

Испанские вкусные булочки — ароматные и аппетитные

Испанские вкусные булочки. Ароматное и аппетитное лакомство на каждый день 2

Приятного аппетита!

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