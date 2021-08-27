Испанские вкусные булочки. Ароматное и аппетитное лакомство на каждый день

Испанские вкусные булочки — очень простой, но интересный рецепт вкусных и ароматных булочек.
Испанские вкусные булочки: ингредиенты
Тесто:
- Мука – 300 г. (триста грамм)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Тёплая вода – 120 мл. (сто двадцать миллилитров)
- Сахар – ¼ ст. (четверть стакана)
- Растительное масло – 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Сухие дрожжи – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Отдельно:
- Мягкое сливочное масло – 100 г. (сто грамм)
- Сахарная пудра
- Начинка по вкусу
Способ приготовления:
- Соедините в чаше для миксера муку, дрожжи, соль, сахар и перемешайте, добавьте остальные ингредиенты, перемешайте ложкой, а затем насадкой «крючок» замесите тесто до эластичности 10 минут.
- Тесто переложите в миску, смазанную маслом, накройте пищевой плёнкой и оставьте подойти до увеличения в два раза.
- Застелите противень пекарской бумагой, разделите подошедшее тесто на 4 части.
- Рабочую поверхность смажьте сливочным маслом, возьмите часть теста и на столе растяните его в прямоугольник, а затем смажьте обильно сливочным маслом.
- По большой стороне в ряд выложите начинку и начинайте сворачивать в рулет, закрутите в виде улитки.
- Булочку выловите на противень, сверху смажьте небольшим количеством масла. То же самое проделайте с остальным тестом.
- Противень поставьте в тёплое место, чтобы булочки ещё раз подошли, минут 30-40 при температуре 180 градусов.
- Выпекайте 20 минут до готовности. Готовые булочки присыпьте сахарной пудрой и переложите на решётку до полного остывания.
Испанские вкусные булочки — ароматные и аппетитные
Приятного аппетита!
Свежие комментарии