Мои гости ищут его на столе вместо оливье и шубы! Вкусный салат на Новый год

Салат получается нежным и очень вкусным. Главный продукт салата – куриное мясо и овощи. Формировать салат можно просто на блюде или в кольце.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- морковь, 1 шт;
- грудка куриная, 1 шт;
- яйца вареные, 4 шт;
- огурцы соленые, 2 шт
- сыр, 150 г;
- соль, перец, майонез.
Процесс приготовления
Мясо и морковь вы можете запечь в духовке или отварить. Но запеченные, они будут обладать более ярким вкусом и ароматом. Куриное мясо заправьте специями.
Салат формируем на блюде и над каждым слоем делаем сеточку майонеза.
Первый слой – мелкие кусочки мяса.
Второй слой – мелко резанные соленые огурцы (отожмите от жидкости, чтобы салат не затек).
Третий слой – тертая на крупной терке морковь.
Четвертый слой – тертый сыр на мелкой терке с тертыми желтками.
Теперь смазываем салат майонезом со всех сторон, присыпаем тертым белком верх и бока и посыпаем салат зернам граната.
Украсить вы можете и по своему вкусу.
Поставьте салат на 30 – 40 минут в холодильник чтобы он остыл и подавайте к столу.
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