Мои гости ищут его на столе вместо оливье и шубы! Вкусный салат на Новый год

Салат получается нежным и очень вкусным. Главный продукт салата – куриное мясо и овощи. Формировать салат можно просто на блюде или в кольце.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

морковь, 1 шт;

грудка куриная, 1 шт;

яйца вареные, 4 шт;

огурцы соленые, 2 шт

сыр, 150 г;

соль, перец, майонез.

Процесс приготовления

Мясо и морковь вы можете запечь в духовке или отварить. Но запеченные, они будут обладать более ярким вкусом и ароматом. Куриное мясо заправьте специями.

Салат формируем на блюде и над каждым слоем делаем сеточку майонеза.

Первый слой – мелкие кусочки мяса.

Второй слой – мелко резанные соленые огурцы (отожмите от жидкости, чтобы салат не затек).

Третий слой – тертая на крупной терке морковь.

Четвертый слой – тертый сыр на мелкой терке с тертыми желтками.

Теперь смазываем салат майонезом со всех сторон, присыпаем тертым белком верх и бока и посыпаем салат зернам граната.

Украсить вы можете и по своему вкусу.

Поставьте салат на 30 – 40 минут в холодильник чтобы он остыл и подавайте к столу.