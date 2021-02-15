Пришла в гости к куме, а она полотенцем накрываем плиту. Сначала удивилась, теперь так делаю и сама. Рассказываю, в чем польза

Не так давно купили мы с мужем квартиру недалеко от кумы. Теперь появилась возможность чаще заглядывать к ней в гости и видеть, как она ведет домашнее хозяйство.

В один из таких визитов, увидела, что она накрыла свою кухонную плиту полотенцем. Меня это удивило и я задала вопрос об этом.

Зачем она это сделала, может, просто забыла полотенце?

Смазываем хорошо плиту уксусом и накрываем полотенцем, оставляем на 20 минут. Полотенце просто перекрываем уксусу возможность испаряться, обработанная поверхность будет раскисать от грязи и потом вы легко уберете губкой всю грязь и жир.

Если у вас не стеклокерамическая плита, а обычна, можно посыпать ее загрязненную поверхность содой, сбрызнуть ее из пульверизатора уксусом и опять накрыть влажным полотенцем.

На плите будет происходить реакция между уксусом и содой и в результате нее, от плиты отойдет весь жир и грязь. Протираем влажной губкой и вытираем насухо.

Уксус берем самый обычный, столовый, 9 %.

Разрыхлителем для теста посыпаем грязные места на плите, сбрызгиваем уксусом из пульверизатора и накрываем полотенцем на 5 – 10 минут. Вытираем средство влажной губкой и протираем плиту насухо.