Скатерть-Самобранка

5 338 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Морковные котлеты с манной крупой в пост

Морковные котлеты с манной крупой в пост — очень вкусно, питательно и полезно!

Морковные котлеты с манной крупой в пост

Морковные котлеты с манной крупой в пост: ингредиенты

  1. морковь (количество по желанию)
  2. соль и сахар по вкусу
  3. манная крупа
  4. растительное масло

Рецепт приготовления:

  • Морковь тщательно промойте и очистите. Натрите на крупной терке
  • Налейте воды в кастрюлю и доведите до кипения
  • Добавьте в воду соль, сахар и растительное масло
  • Затем, выложите в кастрюлю натертую морковь и варите на медленном огне, до готовности. Периодически помешивая. После чего посыпьте манной крупой, и варите еще пять минут. Снимите с огня, дайте остыть до комнатной температуры
  • Если необходимо, можно добавить панировочных сухарей
  • Из остывшей массы сформируйте котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях
  • Затем выложите на разогретое масло и жарьте с двух сторон до золотистого цвета. Выложите котлеты на тарелку. Сверху посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу! Морковные котлеты с манной крупой в пост — отличное лакомство для постящихся! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх