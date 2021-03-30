Морковные котлеты с манной крупой в пост — очень вкусно, питательно и полезно!
Морковные котлеты с манной крупой в пост: ингредиенты
- морковь (количество по желанию)
- соль и сахар по вкусу
- манная крупа
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Морковь тщательно промойте и очистите. Натрите на крупной терке
- Налейте воды в кастрюлю и доведите до кипения
- Добавьте в воду соль, сахар и растительное масло
- Затем, выложите в кастрюлю натертую морковь и варите на медленном огне, до готовности. Периодически помешивая. После чего посыпьте манной крупой, и варите еще пять минут. Снимите с огня, дайте остыть до комнатной температуры
- Если необходимо, можно добавить панировочных сухарей
- Из остывшей массы сформируйте котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях
- Затем выложите на разогретое масло и жарьте с двух сторон до золотистого цвета. Выложите котлеты на тарелку. Сверху посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу! Морковные котлеты с манной крупой в пост — отличное лакомство для постящихся! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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