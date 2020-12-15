15 НЕВЕРОЯТНО ВКУСНЫХ САЛАТОВ ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА!

Для вас дорогие хозяюшки! Рецептики салатов для праздничного стола на ваш выбор, которые обязательно стоит попробовать приготовить… Удивите ваших любимых родных и гостей, вкусненьким необычным салатиком!

Салат «Подарок»

Ингредиенты и приготовление:

Этот салат уложить слоями и каждый смазать майонезом.

1 слой — куриная грудка кубиками;

2 слой — шампиньоны с луком обжаренные, посолить, поперчить;

3 слой — тертая вареная морковь на крупной терке;

4 слой — натертое яблоко;

5 слой — измельченные грецкие орехи;

6 слой — желтки, сыр на терке;

7 слой — белки.

Из моркови вырезать тонкие ленты(свежей) и украсить салатик бантом и измельченной зеленью укропа и петрушки.

Салат «Красная шапочка»

Ингредиенты и приготовление:

1. Лук (мелко порезать кубиками и обдать кипятком);

2. картофель (кубиками);

3. куриная грудка (желательно копченую или гриль);

4. грецкие орехи (мелко натереть на терке или размельчить в блендере);

5. морковь (вареная, порезать кубиками);

6. яйцо (размять или потереть на крупной терке);

7. сыр.

Каждый слой смазываем майонезом, но не толстым слоем.

Сверху положить зерна граната. Если делаю на праздник, то гранатинками делаю буковки или рисунок.

Желательно дать салатику постоять хотя бы часик, что бы пропитался майонез.

Салат «Бангладеш»

Ингредиенты:

• Рис (сырой) 4 ст.л.;

• яйцо 5-6 шт.;

• рыбные консервы (обязательно в масле: тунец, сайра, сардина, лосось) 1 банка;

• яблоко 1 шт., лук 1 шт. (маленькая);

• масло сливочное 80 г.;

• майонез 200 г.;

• сахар 1 ч.л.;

• лимонный сок 1 ст.л.

Приготовление:

Рис сварить, остудить.

Соус: масло из консервов слить в отдельную посуду, добавить 1/2 порции майонеза, сахар и лимонный сок. Хорошенько размешать.

Яйца сварить, отделить белки от желтков, не разрушать по возможности, они нам понадобятся для внешнего оформления салата. Лук мелко нарезать, яблоко очистить и натереть на тёрке. Консервированную рыбу размять вилкой.

Выкладываем салат слоями на блюдо.

1-й слой – измельчённые желтки;

2-й слой – половину измельчённых консервов;

3-й слой – рис, смазываем майонезом (вторая его часть, та, что не использована для соуса) с помощью вилки (именно смазываем, а не заливаем);

4-й слой – тёртое яблоко;

5-й слой – вторая половина консервов смешанных с луком;

6-й слой – сливочное масло натёртое на тёрке (предварительно можно заморозить).

Салат заливаем соусом, аккуратно начиная с середины и немного к краям. Сверху красиво разложить нарезанный белок.

Украшаем на своё усмотрение (у меня брусника и мята). Поставить в холодильник для пропитки на 2 часа.

Салат «Корзинка» — Настоящий шедевр среди салатов!

Ингредиенты:

• 350-400 г. копченой курицы (грудки);

• 4 средние луковицы;

• 5 яиц;

• петрушка;

• майонез;

• растительное масло.

Приготовление:

Лук режем четвертькольцами, обжариваем до золотистого цвета и оставляем остывать.

Курицу режем мелкой соломкой. Взбиваем 1 яйцо вилкой и жарим на сковороде яичный блинчик до румяного цвета. Затем его охлаждаем. Поступаем так со всеми остальными яйцами. Далее режем 4 яичных блинчика соломкой, один оставим для украшения. Смешиваем лук, курицу, блинчики, добавляем немного зелени петрушки (мелкопорезанной), заправляем майонезом. Оставшийся блинчик режем длинной соломкой и выкладываем сверху на салат, чтобы получился плетеный узор. Украшаем листиками петрушки.

Салат «Вдохновение»

Состав и приготовление:

Выкладываем слоями, каждый слой под майонезом, соль по вкусу.

1 слой — отварная свекла (натереть на терке);

2 слой -отварная морковь (натереть на терке);

3 слой — лук (нарезать полукольцами и ошпарить кипятком);

4 слой — ветчина (мелко нарезать);

5 слой — желток ( натереть на терке);

6 слой — маринованные грибочки (мелко порезать);

7 слой — сыр ( натереть на терке);

8 слой — белок (натереть на терке и покрыть им весь салат);

Украсить петрушкой, розой из свеклы и ленточками из моркови!

Салат «Наваждение»

Ингредиенты:

• 1 шт. соленой сельди;

• 1 луковица;

• 3 шт. отварного картофеля;

• 1 шт. отварной моркови;

• 50 гр. твердого сыра,;

• 1 шт. отварной свеклы;

• 4 зубчика чеснока;

• майонез;

• зелень для украшения.

Приготовление:

Сельдь почистить, порезать мелкими кубиками. Мелко нарезать лук. Картофель потереть на крупной терке, смешать с майонезом. Свеклу потереть на терке, выдавить чеснок, смешать с майонезом. Морковь и сыр нарезать кубиками и смешать с майонезом.

Выкладывать слоями:

1 – картофель;

2 – лук;

3 – сельдь;

4 – свекла с чесноком;

5 – морковь с сыром.

Салат «Венеция»

Ингредиенты:

• 400 г. куриной грудки;

• 300 г. шампиньонов;

• 200 г. чернослива;

• 200 г. сыра;

• 2-3 картофелины;

• 2-3 яйца;

• 1 огурец;

• майонез для заправки.

Приготовление:

Предварительно отвариваем до готовности куриную грудку, яйца и картофель. Чернослив заливаем кипятком на 15 минут. Шампиньоны обжариваем на растительном масле. В разъемную форму выкладываем послойно, вначале порезанный средними кусочками чернослив. Затем отварную куриную грудку, порезанную кусочками. Слой майонеза.Затем картофель, нарезанный кубиками. Слой майонеза.Затем слой жаренных грибов. Майонез после грибов не добавлять! Затем идет в салат слой тертых яиц на мелкой терке. Слой майонеза. Следующий слой — сыр, натертый на крупной терке. На верх нашего венецианского салата натираем огурец на средней терке или нарезаем тонкими кольцами. Украшаем салат на свое усмотрение.

Салат «Креветки под шубой»

Ингредиенты:

• Варёные очищенные креветки — 500 г.;

• картофель вареный в мундире — 4 шт. среднего размера;

• яйца вареные вкрутую — 4 шт.;

• красная икра — 1 банка (140 г.);

• майонез.

Приготовление:

Креветки отварить в специях (лавровый лист, чёрный перец горошком, соль).

Картофель и яйца отварить, почистить, натереть на средней тёрке.

Креветки порезать пополам, разделить на две равные части.

В салатницу укладывать слоями:

1. майонез;

2. половина креветок;

3. майонез;

4. тертый картофель;

5. майонез;

6. тертые яйца;

7. майонез;

8. креветки;

9. майонез;

10. икра (выложить ровным слоем на майонез).

Дать салату настояться в холодильнике не меньше шести часов.

Перед подачей на стол украсить оставшимися креветками, ломтиками лимона, зеленью, «розочкой» из помидора.

Салат необыкновенно вкусный, нежный и в тоже время сытный.

Салат «Шапка Мономаха»

Ингредиенты:

• 250-300 г. вареного мяса;

• 3 крупные вареные картофелины;

• 3 вареных яйца;

• 150 г. сырой моркови;

• 1 стакан грецких орехов;

• 130-150 г. сыра;

• 1 гранат;

• зеленый горошек;

• майонез.

Приготовление:

Вареный картофель, яйца и сыр натереть на крупной терке. Сырую морковь натереть на мелкой терке.Грецкие орехи измельчить до размера, не превышающего горошину. Орехи можно размять толкушкой в глубокой миске. Мясо мелко порезать. Картофель и морковку слегка посолить.

Складывать на блюдо слоями в виде купола: картофель; майонез; мясо; майонез; яйца; майонез; грецкие орехи; майонез; морковь; майонез; сыр; майонез.

Оставить пропитываться не менее, чем на 2 часа. Можно сделать проще. Каждую часть салата смешала в отдельных мисках с майонезом и потом уже выкладывала слоями. И майонеза при этом уходит гораздо меньше. Весь купол промазать тонким слоем свежего майонеза и украсить зернами граната и зеленым горошком. (Если салат украсить сразу после приготовления и оставить пропитываться на несколько часов, зеленый горошек высохнет и сморщится). Из маленькой луковки вырезать чашечку с зубчиками, внутреннюю часть вынуть, положить туда зерна граната и установить на верху «шапки».

Слоеный салат «Жемчужина»

Ингредиенты:

• 200 г. слабосоленой семги;

• 40-50 г. оливок;

• 60 г. сыра;

• 5 яиц;

• 1 апельсин;

• 1-2 ст.л красной икры;

• майонез;

• соль, перец;

• зеленый лук.

Приготовление:

Сварить яйца вкрутую, отделить белки от желтков и натереть на средней терке. Семгу нарезаем маленькими ломтиками. Апельсин почистить от кожуры и волокон и порезать мякоть кубиками. Сыр натираем на мелкой терке. Оливки нарезать колечками. Салат выкладываем слоями. Первый слой половина белков, смешанных с майонезом. Далее выкладываем желтки, солим, перчим по вкусу и немножко промазываем майонезом. Третьим слоем выкладываем половину семги и промазываем майонезом. Затем оливки и оставшуюся часть семги.Потом выкладываем сыр и немного майонеза.

Следующим слоем кладем апельсины, а поверх оставшиеся белки смешанные с майонезом. Салат украшаем икрой и оливками, а в центр кладем половинку перепелиного яйца. Готовый салат «Жемчужина» убираем в холодильник, предварительно завернув пищевой пленкой, и даем настояться несколько часов.

Салат «Сыр под шубкой»

Этот салат очень вкусный и несложный в приготовлении.

Ингредиенты и приготовление:

1 слой-тёртый на крупной тёрке сыр+майонез;

2 слой-тёртая на средней тёрке варёная свекла+немного тертого чеснока +майонез;

3 слой-рубленный орех.

Салат «Новогодняя фантазия»

Ингредиенты:

• Шампиньоны 250 г.;

• яйца 3 шт.;

• креветки в панцирях 200 г.;

• консервированные ананасы 1 банка;

• сыр твердый 80 г.;

• майонез 100 г.;

• масло растительное для жарки 2 ст. л.;

• соль по вкусу.

Приготовление:

Шампиньоны помыть, обсушить и нарезать ломтиками. Обжарить на растительном масле до готовности, посолить. Остудить. Яйца отварить, почистить и потереть на крупной терке.

Креветки отварить в подсоленной воде, освободить от панциря. Сыр натереть на мелкой терке.

Собираем слои:

1 слой-грибы жареные, майонез;

2 слой-яйца, майонез;

3 слой-ананас кубиками, майонез;

4 слой-креветки, майонез;

5 слой-сыр тертый, майонез.

Украсить по желанию: например, еловая веточка из огурца, серпантин из моркови.

Салат «Мореман»

Ингредиенты:

• Креветки — 500 гр.;

• крабовое мясо — 100 гр.;

• два яйца;

• огурец;

• красный лук — 1 шт.;

• салатные листья;

• сыр — 50 гр.;

• укроп;

• сметана — 2 ст.л.;

• половина лимона;

• соевый соус — 2 чайн. лож.

Приготовление:

Креветки отварить, почистить, крупные порезать пополам. Нарезать мелко крабовое мясо, огурец, лук, яйца, укроп. Для заправки перемешать сметану, соевый соус, выжать сок лимона, перемешать с укропом. Все ингредиенты перемешать, заправить. Салатные листья промыть, обсушить, порвать руками. На листья выложить салат. Обсыпать натертым мелко сыром и выложить несколько креветок для украшения.

Салат «Желудь»

Ингредиенты и приготовление:

Салатник выстелить пищевой пленкой.

1 слой- 200 гр. тертого на мелкой терке сыра;

2 слой- маринованные опята;

3 слой- мелко порезанный, отлежавшийся 10 минут в кипятке лук;

4 слой- 4 вареных яйца;

5 слой- мелко порезанная скумбрия х/к;

6 слой- 5 вареных картофелин, потертых на терке. Все слои промазывают легким майонезом. Поставить в холодильник на ночь. Перевернуть, украсить оливками, маслинами, грибами.

Рыбный салат-торт

Ингредиенты для основы:

• 500 г. солёной сёмги;

• 4 вареных яйца;

• 4-5 ст.л. отварного риса;

• 1 упаковка краб. палочек.

Для крема:

• 100 г. сыра «Филадельфия»;

• 4 ст.л. сметаны;

• 4 ст.л. майонеза;

• 8 г. желатина.

Для украшения:

• Зелень, красная икра.

Приготовление:

Желтки, белки и крабовые палочки натереть на мелкой тёрке (в отдельную посуду).

Форму застелить целлофановой плёнкой. Рыбу нарезаем на полоски, выкладываем их на дно и стенки формы. Затем выкладываем слоями рис, яйца, крабовые палочки, промазывая кремом .

Отправляем салат-торт в холодильник на ночь. Затем достаем, накрываем сверху тарелкой, переворачиваем салат-торт на тарелку. Украшаем верх зеленью и красной икрой.