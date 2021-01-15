Не пирог, а сказка. Нежнейший яблочный пирог – торт. Все дело в заливке

Очень нежный песочный пирог с яблоками и сметанным кремом. В процессе готовки ничего сложного нет, но эта шарлотка – получается гораздо вкуснее, чем классический вариант. Очень советую попробовать.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 350 г;

яйцо, 1 шт;

сахар, 150 г;

масло сливочное или маргарин, 180 г;

сметана, от 60 до 80 г;

соль щепотка;

разрыхлитель, 1.5 ч.л;

яблоки кисло-сладкие, 3 – 4 шт;

сахар, 120 г;

сметана, 250 г;

ванилин по вкусу и желанию.

Процесс приготовления

Муку просеянную смешиваем с сахаром и разрыхлителем, солью и размягченным сливочным маслом.

Перетираем руками в крошку.

Добавляем яйцо и сметану, перемешиваем и собираем в шар.

Делим тесто на 2 части – одну в пакете кладем в морозильную камеру, вторую в холодильник.

Яблоки чистим от кожуры и режем дольками.

Часть теста из холодильника выкладываем в форму (у меня 22 см диаметр), формируем бортики и выкладываем яблочные дольки.

Натираем сверху тесто из морозилки.

Выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут.

Сметану смешиваем с сахаром и покрываем пирог.

Допекаем пирог 15 минут в выключенной духовке.

Пирог остужаем в форме, потом вынимаем и подаем ароматный десерт к столу.

Жирность сметаны не имеет значения.

Подробный Видео рецепт: