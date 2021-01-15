Не пирог, а сказка. Нежнейший яблочный пирог – торт. Все дело в заливке

Очень нежный песочный пирог с яблоками и сметанным кремом. В процессе готовки ничего сложного нет, но эта шарлотка – получается гораздо вкуснее, чем классический вариант. Очень советую попробовать.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 350 г;
- яйцо, 1 шт;
- сахар, 150 г;
- масло сливочное или маргарин, 180 г;
- сметана, от 60 до 80 г;
- соль щепотка;
- разрыхлитель, 1.5 ч.л;
- яблоки кисло-сладкие, 3 – 4 шт;
- сахар, 120 г;
- сметана, 250 г;
- ванилин по вкусу и желанию.
Процесс приготовления
Муку просеянную смешиваем с сахаром и разрыхлителем, солью и размягченным сливочным маслом.
Перетираем руками в крошку.
Добавляем яйцо и сметану, перемешиваем и собираем в шар.
Делим тесто на 2 части – одну в пакете кладем в морозильную камеру, вторую в холодильник.
Яблоки чистим от кожуры и режем дольками.
Часть теста из холодильника выкладываем в форму (у меня 22 см диаметр), формируем бортики и выкладываем яблочные дольки.
Натираем сверху тесто из морозилки.
Выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут.
Сметану смешиваем с сахаром и покрываем пирог.
Допекаем пирог 15 минут в выключенной духовке.
Пирог остужаем в форме, потом вынимаем и подаем ароматный десерт к столу.
Жирность сметаны не имеет значения.
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