Торт из лайма и мяты. Просто феерия вкуса

Торт из лайма и мяты получается невероятно вкусным и нежным. Такой торт станет украшением стола.
Торт из лайма и мяты: ингредиенты
Бисквит:
- Куриные яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Просеянная пшеничная мука – 80 г. (восемьдесят грамм)
- Картофельный крахмал – 40 г. (сорок грамм)
- Белый сахар – 80 г. (восемьдесят грамм)
- Чай матча – 1,2 ст. л. (полторы столовых ложки)
Крем:
- Свежая мята – 2 п. (два пучка)
- Яичный желток – 4 шт. (четыре штуки)
- Тростниковый сахар – 125 г. (сто двадцать пять грамм)
- Сливки высокой жирности – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Желатин – 10 г. (десять грамм)
- Молоко любой жирности – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Ваниль в стручках – 1 шт. (одна штука)
Ингредиенты для лайма:
- Тростниковый сахар – 125 г. (сто двадцать пять грамм)
- Лаймы в виде сока – 4 шт. (четыре штуки)
- Тонко нарезанный лайм – 1 шт. (одна штука)
- Вода без сока – 125 г. (сто двадцать пять грамм)
Способ приготовления:
- Для бисквита миксером взбейте яйца и сахар, пока смесь не станет густой, как сливки. Насыпьте к ним остальные ингредиенты для бисквита. Перемешайте лопаткой. В форму радиуса, 20 сантиметров выложите тесто и распределите равномерно лопаткой.
- Бисквит выпекайте около 45 минут при температуре 160 градусов. После остывания бисквита, выньте из формы и разрежьте на 3-4 коржика ниткой или ножом.
- Для крема из мяты стручок порежьте на 2 части и из каждой достаньте семена. Смешайте со всеми ингредиентами для крема кроме желатина и сливок.
- Смесь поставьте на водяную баню не выше 85 градусов. После процедите.
- На водяной бане нагрейте предварительно замоченный в холодной воде желатин. После полного растворения добавьте к крему. Хорошо всё смешайте и миксером взбейте до густой смеси.
- Миксером взбейте сливки и медленно добавляйте к мятному крему.
- Для лайма вскипятите все ингредиенты. После остывания оставьте сушиться на противне или подносе.
- Каждый корж и бока торта промажьте кремом. Положите сверху кусочки лайма и посыпьте цедрой.
Торт из лайма и мяты — просто взрыв вкуса.
Пеките на здоровье!
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