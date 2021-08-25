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Торт из лайма и мяты. Просто феерия вкуса

Торт из лайма и мяты получается невероятно вкусным и нежным. Такой торт станет украшением стола.

Торт из лайма и мяты: ингредиенты

Торт из лайма и мяты

Бисквит:

  1. Куриные яйца – 4 шт. (четыре штуки)
  2. Просеянная пшеничная мука – 80 г. (восемьдесят грамм)
  3. Картофельный крахмал – 40 г. (сорок грамм)
  4. Белый сахар – 80 г. (восемьдесят грамм)
  5. Чай матча – 1,2 ст. л. (полторы столовых ложки)

Крем:

  1. Свежая мята – 2 п. (два пучка)
  2. Яичный желток – 4 шт. (четыре штуки)
  3. Тростниковый сахар – 125 г. (сто двадцать пять грамм)
  4. Сливки высокой жирности – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  5. Желатин – 10 г. (десять грамм)
  6. Молоко любой жирности – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  7. Ваниль в стручках – 1 шт. (одна штука)

Ингредиенты для лайма:

  1. Тростниковый сахар – 125 г. (сто двадцать пять грамм)
  2. Лаймы в виде сока – 4 шт. (четыре штуки)
  3. Тонко нарезанный лайм – 1 шт. (одна штука)
  4. Вода без сока – 125 г. (сто двадцать пять грамм)

Способ приготовления:

  • Для бисквита миксером взбейте яйца и сахар, пока смесь не станет густой, как сливки. Насыпьте к ним остальные ингредиенты для бисквита. Перемешайте лопаткой. В форму радиуса, 20 сантиметров выложите тесто и распределите равномерно лопаткой.
  • Бисквит выпекайте около 45 минут при температуре 160 градусов.
    После остывания бисквита, выньте из формы и разрежьте на 3-4 коржика ниткой или ножом.
  • Для крема из мяты стручок порежьте на 2 части и из каждой достаньте семена. Смешайте со всеми ингредиентами для крема кроме желатина и сливок.
  • Смесь поставьте на водяную баню не выше 85 градусов. После процедите.
  • На водяной бане нагрейте предварительно замоченный в холодной воде желатин. После полного растворения добавьте к крему. Хорошо всё смешайте и миксером взбейте до густой смеси.
  • Миксером взбейте сливки и медленно добавляйте к мятному крему.
  • Для лайма вскипятите все ингредиенты. После остывания оставьте сушиться на противне или подносе.
  • Каждый корж и бока торта промажьте кремом. Положите сверху кусочки лайма и посыпьте цедрой.

Торт из лайма и мяты — просто взрыв вкуса.

Торт из лайма и мяты. Просто феерия вкуса 2

Пеките на здоровье!

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