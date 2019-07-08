Гости семью испанским ужином. Такого блюда ты не готовила никогда

Ингредиенты
Говяжий хвост 1 кг
Чеснок 14 зуб.
Лавровый лист 2 шт.
Красное вино 500–700 мл
Болгарский перец 1 шт.
Морковь 2 шт.
Лук 2 шт.
Помидор 3–4 шт.
Лук-порей 100 г
Пшеничная мука 4 ст. л.
Соль и черный перец (молотый) по вкусу
Оливковое масло по вкусу
Розмарин по вкусу
Приготовление
Подготовленные части хвоста обсушите, натрите перцем, обваляйте в муке и обжарьте с добавлением оливкового масла на хорошо разогретой сковороде. Выложите кусочки в форму для запекания, сотейник или утятницу.В сковороде, где жарилось мясо, обжарьте морковь, нарезанную крупными ломтиками, затем добавьте нарезанный крупными полукольцами репчатый лук. Готовьте в течение 5 минут, затем добавьте лук-порей, нарезанный колечками, дольки помидоров и нарезанный полосками болгарский перец.
Переложите овощи к обжаренным кусочкам хвоста, добавьте лавровый лист, розмарин, дольки чеснока, посолите. Влейте вино, накройте плотно крышкой или фольгой и оправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 2–2,5 часа.
Мясо должно выйти мягким и легко отставать от кости. Подавайте с любым гарниром, полив густым ароматным соусом, получившимся во время запекания. Обязательно приготовьте этот деликатес, уверены, друзья потребуют рецепт!
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