Гости семью испанским ужином. Такого блюда ты не готовила никогда

Ингредиенты

Говяжий хвост 1 кг

Чеснок 14 зуб.

Лавровый лист 2 шт.

Красное вино 500–700 мл

Болгарский перец 1 шт.

Морковь 2 шт.

Лук 2 шт.

Помидор 3–4 шт.

Лук-порей 100 г

Пшеничная мука 4 ст. л.

Соль и черный перец (молотый) по вкусу

Оливковое масло по вкусу

Розмарин по вкусу

Приготовление



Подготовленные части хвоста обсушите, натрите перцем, обваляйте в муке и обжарьте с добавлением оливкового масла на хорошо разогретой сковороде. Выложите кусочки в форму для запекания, сотейник или утятницу.В сковороде, где жарилось мясо, обжарьте морковь, нарезанную крупными ломтиками, затем добавьте нарезанный крупными полукольцами репчатый лук. Готовьте в течение 5 минут, затем добавьте лук-порей, нарезанный колечками, дольки помидоров и нарезанный полосками болгарский перец.

Переложите овощи к обжаренным кусочкам хвоста, добавьте лавровый лист, розмарин, дольки чеснока, посолите. Влейте вино, накройте плотно крышкой или фольгой и оправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 2–2,5 часа.



Мясо должно выйти мягким и легко отставать от кости. Подавайте с любым гарниром, полив густым ароматным соусом, получившимся во время запекания. Обязательно приготовьте этот деликатес, уверены, друзья потребуют рецепт!