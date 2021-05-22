Фаршированные перцы со сливочной начинкой. Изысканное блюдо за считанные минуты

Фаршированные перцы со сливочной начинкой могут стать вашей любимой закуской и украсят любой праздничный стол.
Фаршированные перцы со сливочной начинкой: ингредиенты
- Сливочный сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Перцы большие — 2 шт. (две штуки)
- Твёрдый сыр — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Любая зелень — один пакетик
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Перец, соль — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Зелень измельчите, сыр натрите на тёрке.
- Чеснок выдавите через пресс, добавьте к сыру с зеленью и перемешайте.
- Посолите и поперчите.
- Введите сливочный сыр и снова всё перемешайте. Можете добавить другие специи на Ваш вкус.
- Выложите перцы на застеленный пекарской бумагой противень.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10-12 минут.
- Овощи остудите и наполните начинкой.
Фаршированные перцы со сливочной начинкой наполнят дом приятным ароматом.
Готовьте на здоровье!
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