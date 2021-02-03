Вкуснятина за 5 минут из трех ингредиентов

Если вы такой же любитель шоколадных десертов, как и я, тогда этот рецепт вам точно подойдет: используем всего несколько продуктов и получаем за считанные минуты очень шоколадный, ароматный и вкусный десерт с арахисом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- шоколад молочный или черный, 350 г;
- молоко сгущенное не варенное, 450 г;
- арахис или любые другие орехи, 100 г.
Процесс приготовления
Арахис обжариваем на сухой сковороде или в духовке, остужаем и рубим на небольшие кусочки, но не в крошку.
Берем форму и застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом рафинированным.
Шоколад ломаем на кусочки.
В кастрюлю выливаем сгущенное молоко и добавляем шоколад.
Топим массу на небольшом огне и вымешиваем до однородности. Топить массу можно и на водяной бане или просто на небольшом огне.
Всыпаем в кастрюлю орехи, перемешива5ем.
Выкладываем массу в форму, разравниваем, пару раз встряхиваем форму.
Остужаем до комнатной температуры и потом ставим в холодильник, накрыв форму пленкой.
Вынимаем их формы, убираем бумагу и режем на порционные кусочки горячим и сухим ножом.
Храним десерт в холодильнике в емкости.
В качестве наполнителей, вы можете брать все, что вам нравится.
Свежие комментарии