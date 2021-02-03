Вкуснятина за 5 минут из трех ингредиентов

Если вы такой же любитель шоколадных десертов, как и я, тогда этот рецепт вам точно подойдет: используем всего несколько продуктов и получаем за считанные минуты очень шоколадный, ароматный и вкусный десерт с арахисом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

шоколад молочный или черный, 350 г;

молоко сгущенное не варенное, 450 г;

арахис или любые другие орехи, 100 г.

Процесс приготовления

Арахис обжариваем на сухой сковороде или в духовке, остужаем и рубим на небольшие кусочки, но не в крошку.

Берем форму и застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом рафинированным.

Шоколад ломаем на кусочки.

В кастрюлю выливаем сгущенное молоко и добавляем шоколад.

Топим массу на небольшом огне и вымешиваем до однородности. Топить массу можно и на водяной бане или просто на небольшом огне.

Всыпаем в кастрюлю орехи, перемешива5ем.

Выкладываем массу в форму, разравниваем, пару раз встряхиваем форму.

Остужаем до комнатной температуры и потом ставим в холодильник, накрыв форму пленкой.

Вынимаем их формы, убираем бумагу и режем на порционные кусочки горячим и сухим ножом.

Храним десерт в холодильнике в емкости.

В качестве наполнителей, вы можете брать все, что вам нравится.