Печёночники. Вкусные печёночные оладьи

Печеночники можно подавать с любым гарниром, а можно просто сделать бутерброд с кусочком хлеба.
Печеночники: ингредиенты
- Печень говяжья – 600 гр. (шестьсот грамм)
- Сметана любой жирности – 60 гр. (шестьдесят грамм)
- Яйца – 1 шт. (одна штука)
- Овсяные хлопья – 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Чеснок — 1-2 з. (один-два зубчика)
- Черный перец – ¼ ч. л (одна четверть)
- Соль – 2/3 ч.л. –(две третьи чайной ложки)
- Растительное масло — для жарки
Пошаговое приготовление:
- Промойте говяжью печень, очистите от пленок и пропустите через мясорубку вместе с овсяными хлопьями.
- Добавьте в миску с печенью мелко нарезанный лук, яйцо, сметану, выдавите чеснок, посолите и поперчите.
- Тщательно перемешайте фарш, накройте и дайте постоять 30 минут, чтобы овсяные хлопья разбухли.
- Растительное масло разогрейте на сковороде, выложите печеночную смесь большой ложкой, как для оладий.
- Закройте сковороду крышкой и обжарьте оладьи на слабом огне до румяности.
- Переверните и жарьте ещё 2-3 минуты.
Печеночники — сочные и пористые внутри
Приятного аппетита!
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