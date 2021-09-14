Печёночники. Вкусные печёночные оладьи

Печеночники можно подавать с любым гарниром, а можно просто сделать бутерброд с кусочком хлеба.

Печеночники: ингредиенты

Печень говяжья – 600 гр. (шестьсот грамм) Сметана любой жирности – 60 гр. (шестьдесят грамм) Яйца – 1 шт. (одна штука) Овсяные хлопья – 50 гр. (пятьдесят грамм) Чеснок — 1-2 з. (один-два зубчика) Черный перец – ¼ ч. л (одна четверть) Соль – 2/3 ч.л. –(две третьи чайной ложки) Растительное масло — для жарки

Пошаговое приготовление:

Промойте говяжью печень, очистите от пленок и пропустите через мясорубку вместе с овсяными хлопьями.

Добавьте в миску с печенью мелко нарезанный лук, яйцо, сметану, выдавите чеснок, посолите и поперчите.

Тщательно перемешайте фарш, накройте и дайте постоять 30 минут, чтобы овсяные хлопья разбухли.

Растительное масло разогрейте на сковороде, выложите печеночную смесь большой ложкой, как для оладий.

Закройте сковороду крышкой и обжарьте оладьи на слабом огне до румяности.

Переверните и жарьте ещё 2-3 минуты.

Печеночники — сочные и пористые внутри

Приятного аппетита!