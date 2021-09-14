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Печёночники. Вкусные печёночные оладьи

Печеночники можно подавать с любым гарниром, а можно просто сделать бутерброд с кусочком хлеба.

Печеночники: ингредиенты

Печёночники

  1. Печень говяжья – 600 гр. (шестьсот грамм)
  2. Сметана любой жирности – 60 гр. (шестьдесят грамм)
  3. Яйца – 1 шт. (одна штука)
  4. Овсяные хлопья – 50 гр. (пятьдесят грамм)
  5. Чеснок — 1-2 з. (один-два зубчика)
  6. Черный перец – ¼ ч. л  (одна четверть)
  7. Соль – 2/3 ч.л.  –(две третьи чайной ложки)
  8. Растительное масло — для жарки

Пошаговое приготовление:

  • Промойте говяжью печень, очистите от пленок и пропустите через мясорубку вместе с овсяными хлопьями.
  • Добавьте в миску с печенью мелко нарезанный лук, яйцо, сметану, выдавите чеснок, посолите и поперчите.
  • Тщательно перемешайте фарш, накройте и дайте постоять 30 минут, чтобы овсяные хлопья разбухли.
  • Растительное масло разогрейте на сковороде, выложите печеночную смесь большой ложкой, как для оладий.
  • Закройте сковороду крышкой и обжарьте оладьи на слабом огне до румяности.
  • Переверните и жарьте ещё 2-3 минуты.

Печеночники — сочные и пористые внутри

Печёночники. Вкусные печёночные оладьи 2

Приятного аппетита!

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