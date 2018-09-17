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Домашний куриный суп с сырными рулетиками: вкусное первое блюдо

Предлагаем вам рецепт приготовления ну очень вкусного первого блюда: домашний куриный суп с сырными рулетиками.

Готовится он быстро и просто, да и каких-тo особых продуктов для него не требуется. Чем-то похож на суп с галушками или суп с домашней лапшой. Уверены на все сто, что этот суп все оценят по достоинству! Насыщенный куриный суп с сырными рулетиками будет частым гостем на вашем столе!

Состав продуктов

  • куриный бульон – 1,5-2 литра,
  • картофель – 3-4 штуки,
  • луковица – 1штука,
  • морковь – 1 штука,
  • соль – 1/2 чайной ложки,
  • чеснок – 2 зубчика,
  • укроп – 1/2 пучка,
  • черный перец – по вкусу.

Для рулетиков

  • яйцо – 1штука,
  • мука – 80-100 грамм,
  • соль – 1/3 чайной ложки,
  • сыр плавленый – 100 грамм.

Домашний куриный суп с сырными рулетиками: пошаговый процесс приготовления

  1. Мясо промываем, отправляем в кастрюлю заливаем холодной водой. Доводим до кипения и варим до готовности. После закипания не забывайте снимать пенку, чтобы бульон был красивым и прозрачным.
  2. Пока готовится бульон, лук нарежем кубиками, морковь натрем на крупной терке, картофель нарежем соломкой.
  3. Лук и морковь обжарим в растительном масле (у меня ароматное домашнее масло с пряными травами), на разогретой сковороде.
  4. Из бульона убираем мясо, кладем картофель и обжаренные лук с морковью.
    Солим и варим овощи до готовности: 10-15 минут.
  5. За это время приготовим сырные рулетики. В миску разбиваем яйцо и перемешиваем его с солью. Просеиваем муку и замешиваем тесто. Тесто получается однородным и не липнущим к рукам. Его мы раскатываем в тонкий пласт.
  6. На пласт теста, сверху, натираем плавленый сырок на мелкой терке, распределяем по всей поверхности. Сворачиваем в рулет, защипываем край и уплотняем, чтобы рулетики не распались при варке.
  7. Нарезаем рулетики шириной в один сантиметр и отправляем в кастрюлю с уже сваренными до готовности овощами. Варим 5 минут до готовности рулетиков.
  8. После чего добавляем перец, нарубленные чеснок и зелень. Накрываем крышкой, снимаем с огня и даем немного настояться. Разливаем по тарелочкам, по желанию, добавляем кусочки вареного мяса: и зовем семью обедать!

Домашний куриный суп с сырными рулетиками настолько вкусный, что ощущения невозможно передать словами. Обязательно приготовьте и попробуйте: вам понравится. Другие рецепты аппетитных первых блюд вы найдете на нашем сайте: готовьте с удовольствием.

Домашний куриный суп с сырными рулетиками: вкусное первое блюдо

Приятного аппетита!

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