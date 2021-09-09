Узбекский курник. Его называют царём пирогов

Узбекский курник получается очень сочным и вкусным, перед таким блюдом не устоит ни один гурман
Узбекский курник: ингредиенты
Тесто:
- Мука — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Сметана — 100 гр. (сто грамм)
- Маргарин — 100 гр. (сто грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сода — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
Начинка:
- Куриное филе — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Картофель — 300 гр. (триста грамм)
- Лук — 100 гр. (сто грамм)
- Вода — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Зелень — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Перец — 1/4 ч. л (четверть чайной ложки)
- Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
Рецепт приготовления:
- Размягчите маргарин в глубокой миске, добавьте сметану и перемешайте массу до получения однородной массы.
- Венчиком взбейте яйцо и добавьте его в сметанную смесь.
- Соду погасите с помощью 3-4 капель столового уксуса, добавьте в ёмкость с будущим тестом соль и соду.
- Муку аккуратно просейте и медленно добавьте в тесто, смесь постоянно перемешивайте.
- Тесто обомните, накройте салфеткой и дайте отдохнуть полчаса.
- Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки для начинки.
- Лук нарежьте полукольцами, картофель — кубиками, зелень мелко измельчите.
- Все ингредиенты мешайте, посолите, поперчите.
- Тесто разделите на две части — одна больше другой. большую часть раскатайте и выложите на форму, края должны свисать.
- Выложите начинку, полейте столовой ложкой для сочности, накройте вторым пластом и защипите края, оставьте отверстие для выхода пара.
- Выпекайте курник 1,5 часа при 180 градусах.
Узбекский курник — безумно вкусный и ароматный
Приятного аппетита!
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