Скатерть-Самобранка

5 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Узбекский курник. Его называют царём пирогов

Узбекский курник получается очень сочным и вкусным, перед таким блюдом не устоит ни один гурман

Узбекский курник: ингредиенты

Узбекский курник

Тесто:

  1. Мука — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Сметана — 100 гр. (сто грамм)
  3. Маргарин — 100 гр. (сто грамм)
  4. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  5. Сода — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
  6. Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)

Начинка:

  1. Куриное филе — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Картофель — 300 гр. (триста грамм)
  3. Лук — 100 гр. (сто грамм)
  4. Вода — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Зелень — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  6. Перец — 1/4 ч. л (четверть чайной ложки)
  7. Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)

Рецепт приготовления:

Узбекский курник. Его называют царём пирогов 3

  • Размягчите маргарин в глубокой миске, добавьте сметану и перемешайте массу до получения однородной массы.
  • Венчиком взбейте яйцо и добавьте его в сметанную смесь.
  • Соду погасите с помощью 3-4 капель столового уксуса, добавьте в ёмкость с будущим тестом соль и соду.
  • Муку аккуратно просейте и медленно добавьте в тесто, смесь постоянно перемешивайте.
  • Тесто обомните, накройте салфеткой и дайте отдохнуть полчаса.
  • Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки для начинки.
  • Лук нарежьте полукольцами, картофель — кубиками, зелень мелко измельчите.
  • Все ингредиенты мешайте, посолите, поперчите.
  • Тесто разделите на две части — одна больше другой. большую часть раскатайте и выложите на форму, края должны свисать.
  • Выложите начинку, полейте столовой ложкой для сочности, накройте вторым пластом и защипите края, оставьте отверстие для выхода пара.
  • Выпекайте курник 1,5 часа при 180 градусах.

Узбекский курник — безумно вкусный и ароматный

Узбекский курник. Его называют царём пирогов 4

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх