Соленые огурцы на зиму: наш семейный рецепт! Готовим так более 40 лет и рецепт менять не собираемся

Такие огурцы получаются точно такими же, как в бочке, очень ароматными, хрустящими. Я подаю в качестве закуски и добавляю в салаты, получается просто идеально.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-огурцы, 2 кг;

-чеснок, 4 зубчика;

-укроп зонтики, 2 шт;

-листья хрена, вишни, смородины;

-базилик свежий;

-вода, 1.5 л;

-соль, 3 ст.л;

-острый перец по вкусу;

-аспирин 2 таблетки.

Процесс приготовления

Огурцы моем, если они давно сняты с грядки, тогда лучше залить холодной, чистой водой на несколько часов.

Для засолки берем большую емкость – кастрюлю или другую с крышкой, можно солить и в банках, но они должны быть стерилизованными.

Укладываем на дно зелень, базилик, перец острый, дольки чеснока.

Кладем огурцы.

Воду смешиваем с солью и заливаем огурцы.

Совет: вожу берем чистую, родниковую, соль растворяем очень хорошо и потом заливаем в овощи.

Накрываем крышкой и оставляем в теплом помещении на 2 – 3 дня для брожения.

Сливаем рассол и доводим его до кипения, заливаем огурцы и оставляем на 20 минут.

Сливаем рассол и опять кипятим его.

В каждую банку кладем по 2 – 3 таблетки аспирина и вливаем горячий рассол, закручиваем крышками и переворачиваем.

Укутываем банки до остывания.

Храним в подвале или в кладовке.

Огурцы просто изумительные, очень плотные, хрустящие и ароматные, идеально подходят к отварному или жареному картофелю, салу, копченой рыбке.