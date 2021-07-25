Соленые огурцы на зиму: наш семейный рецепт! Готовим так более 40 лет и рецепт менять не собираемся

Такие огурцы получаются точно такими же, как в бочке, очень ароматными, хрустящими. Я подаю в качестве закуски и добавляю в салаты, получается просто идеально.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-огурцы, 2 кг;
-чеснок, 4 зубчика;
-укроп зонтики, 2 шт;
-листья хрена, вишни, смородины;
-базилик свежий;
-вода, 1.5 л;
-соль, 3 ст.л;
-острый перец по вкусу;
-аспирин 2 таблетки.
Процесс приготовления
Огурцы моем, если они давно сняты с грядки, тогда лучше залить холодной, чистой водой на несколько часов.
Для засолки берем большую емкость – кастрюлю или другую с крышкой, можно солить и в банках, но они должны быть стерилизованными.
Укладываем на дно зелень, базилик, перец острый, дольки чеснока.
Кладем огурцы.
Воду смешиваем с солью и заливаем огурцы.
Совет: вожу берем чистую, родниковую, соль растворяем очень хорошо и потом заливаем в овощи.
Накрываем крышкой и оставляем в теплом помещении на 2 – 3 дня для брожения.
Сливаем рассол и доводим его до кипения, заливаем огурцы и оставляем на 20 минут.
Сливаем рассол и опять кипятим его.
В каждую банку кладем по 2 – 3 таблетки аспирина и вливаем горячий рассол, закручиваем крышками и переворачиваем.
Укутываем банки до остывания.
Храним в подвале или в кладовке.
Огурцы просто изумительные, очень плотные, хрустящие и ароматные, идеально подходят к отварному или жареному картофелю, салу, копченой рыбке.
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