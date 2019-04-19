Скатерть-Самобранка

5 369 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЖИВУ В РАЮ ОДЕТА В СЧАСТЬЕ
    представила вкус ! хреньСалат за 5 минут ...
  • Владимир Сергеев
    Это ЧИСТО мясной продукт . Нитрид Натрия - это вкусовая добавка. типа соли и перца.. 150грамм сырого это как раз для...Купила в Норвегии...
  • Ирина Новичихина
    С каких это пор пирожки стали называться булочками? В булочках, в отличие от пирожков, не бывает начинки.Мало кто знает эт...

7 вариантов приготовления горячих бутербродов: Отличное решение для завтрака или перекуса

Что там у нас завалялось в холодильнике? Давайте приготовим горячие бутерброды. Ведь горячие бутерброды — отличное решение для завтрака или перекуса.

7 рецептов вкуснейших горячих бутербродов

1. Горячие бутерброды с картошкой

7 вариантов приготовления горячих бутербродов: Отличное решение для завтрака или перекуса

Ингредиенты:

  • картофель — 3 — 4 шт.
  • соль
  • перец
  • хлеб
  • масло для жарки

Приготовление:

  1. Натереть сырой картофель на тёрке и посолить-поперчить по вкусу, нарезать хлеб или батон не толсто, сверху тоже не толстым слоем разложить ровненько картофель.
  2. Стороной, на которой картофель, аккуратно выложить на сковороду с разогретым подсолнечным маслом, обжарить до золотистого цвета. Переворачивать и обжаривать хлеб не надо.
  3. Получаются вкусные и быстрые горячие бутерброды.

2. Горячие бутерброды на скорую руку

7 вариантов приготовления горячих бутербродов: Отличное решение для завтрака или перекуса

Ингредиенты:

  • сосиски — 3 — 4 шт.
  • помидор — 1 шт.
  • чеснок — 2 зубчика
  • майонез — 1 ст. ложка
  • кетчуп — 3 ст. ложки
  • хлеб пшеничный — 10 ломтиков
  • сыр — 100 гр.
  • зелень свежая — по вкусу
  • перец черный молотый — по вкусу

Приготовление:

  1. Сосиски нарезаем мелкими кубиками и выкладываем в глубокую миску.
  2. Помидор так же нарезаем кубиками, зелень мелко шинкуем и добавляем в тарелку к сосискам.
  3. Выдавливаем чеснок через чесночницу.
  4. Майонез и кетчуп выкладываем к остальным ингредиентам и все тщательно перемешиваем.
  5. На противень выкладываем хлеб и на каждый кусочек выкладываем по 1-1,5 ложки начинки.
  6. Сверху посыпьте черным молотым перцем.
  7. Сыр трем на крупной терке и посыпаем им каждый кусочек, но не следует добавлять слишком много сыра, так как он в процессе запекания будет растекаться по противню.
  8. Ставим бутерброды в заранее разогретую духовку на 15 минут, а затем можем оценить результат всей семьей.

3. Ленивые бутерброды

7 вариантов приготовления горячих бутербродов: Отличное решение для завтрака или перекуса

Наверное у каждого остается картофельное пюре и как всегда думаете: как его использовать. Предлагаю приготовить это ленивое блюдо. Можно назвать их ленивые пирожки, можно горячие бутерброды. Но суть не в названии, а в том,что это очень вкусно. У нас есть хлебушек или батон или лаваш, что под рукой найдется.

Ингредиенты:

  • батон
  • Слой 1:
  • пюре — 200 гр.
  • яйцо — 1 шт.
  • майонез — 2 ст. ложки
  • лук зеленый — 1 пучок
  • перец
  • Слой 2:
  • сыр твердых сортов — 100 гр.
  • майонез — 3 ст. ложки
  • укроп
  • перец

Приготовление:

  1. Намазать хлеб слой 1 ,сверху — слой 2.
  2. Кладем наших бутерброды в духовку на 10 минут при 175ºC и они готовы.

4. Классические горячие бутерброды

7 вариантов приготовления горячих бутербродов: Отличное решение для завтрака или перекуса
Вся рыба в радиусе 100 метров сплывется и начнет клевать! Рыба становится очень голодной, если...
7 вариантов приготовления горячих бутербродов: Отличное решение для завтрака или перекуса
Вся рыба в радиусе 100 метров начнет клевать у вас! Рыба становится очень голодной, если...
7 вариантов приготовления горячих бутербродов: Отличное решение для завтрака или перекуса
Рыба клюет как бешеная! Уникальный метод подкормки , про который молчат самые опытные рыбаки...

7 вариантов приготовления горячих бутербродов: Отличное решение для завтрака или перекуса

Ингредиенты:

  • яйцо — 1 шт.
  • майонез — 1 ст.ложка
  • кетчуп — 1 ч. ложка
  • сосиска (или колбаса, по желанию) — 1 шт.
  • сыр — 20 гр.
  • хлеб

Приготовление:

  1. Яйцо, майонез и кетчуп перемешать.
  2. Сосиску нужно порезать на мелкие кусочки, сыр натереть на терке.
  3. Добавить зелень и специи по вкусу.
  4. Эту смесь мажем на ломтики батона (хватит одного батона) и выкладываем их на противень, смазанный маслом.
  5. Отправляем в духовку на 5 минут.

5. Горячий бутерброд «Ленивая пицца»

7 вариантов приготовления горячих бутербродов: Отличное решение для завтрака или перекуса

Уже из названия этого горячего бутерброда следует, что готовить его просто и набор продуктов минимален. Такой горячий бутерброд может выступать в роли закуски при встрече с друзьями или и на завтрак для всей семьи. Бутерброд получается вкусным, сочным и с аппетитной хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

  • батон классический — 1 шт.
  • сыр твердый — 250 гр.
  • колбаса вареная — 300 гр.
  • помидоры — 2 шт.
  • зелень — любая, по вкусу
  • майонез — 4 ст. ложки
  • кетчуп — 4 ст. ложки

Приготовление:

  1. Батон нарезать на тонкие, примерно по 1 см, кусочки. Для нарезки мягкого хлеба используйте нож с зубчиками, чтобы кусочки получились ровными и хлеб не крошился.
  2. Твердый сыр и вареную колбасу (у меня это была докторская по ГОСТу) натираем на крупной терке.
  3. Сыр и колбасу смешиваем с майонезом и кетчупом до состояния однородной массы.
  4. Помидоры нарезаем кружочком.
  5. Выкладываем полученную массу на нарезанные кусочки батона, сверху кладем по кусочку помидора.
  6. Укладываем наши бутерброды на смазанный растительным маслом протвинь и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
  7. Подавать бутерброды в горячем виде, хотя и холодные они вполне съедобные)). Горячие бутерброды «Ленивая пицца» готовы.

6. Горячие бутерброды с сосисками

7 вариантов приготовления горячих бутербродов: Отличное решение для завтрака или перекуса

Ингредиенты:

  • батон нарезной
  • майонез
  • помидоры 3 — 4 шт.
  • сыр 200 гр.
  • сосиски 500 гр.
  • зелень(лук, петрушка, укроп)
  • растительное масло

Приготовление:

  1. Батон нарезать не слишком толстыми кусками.
  2. Сыр натереть на мелкой тёрке.
  3. Сосиски порезать мелкими кубиками.
  4. Зелень нашинковать.
  5. Помидоры порезать колечками.
  6. На смазанный противень маслом, кладём батон.
  7. Поверх батона выкладываем по два колечка помидора.
  8. Сверху смешанную массу из сыра, зелени, сосисок, майонеза. И посыпаем ещё сыром.
  9. Ставим в духовку. Готовим до того момента, когда корочка сыра станет золотистого цвета.

7. Горячие бутерброды «Мини-Пицца»

7 вариантов приготовления горячих бутербродов: Отличное решение для завтрака или перекуса

Ингредиенты:

  • батон – 1 шт.

Для начинки:

  • колбаса – 300 гр.
  • сыр – 200 гр.
  • огурцы маринованные (корнишоны) – 150 — 200 гр.
  • кетчуп «Лечо» с болгарским перцем – по вкусу
  • майонез – по вкусу
  • укроп – по вкусу

Приготовление:

  1. Батон нарезать на ломтик 1-1,5 см.
  2. Майонез смешать с кетчупом в пропорции один к одному.
  3. Огурцы нарезать тонкими кружочками, колбасу – квадратиками (или натереть на крупной терке).
  4. Сыр натереть на мелкой терке.
  5. Укроп мелко нашинковать.
  6. Батон подсушить в духовке до хрустящей корочки (по вкусу можно немного натереть чесноком), смазать кетчупом с майонезом, положить огурцы, колбасу, посыпать сыром и укропом, поместить в разогретую духовку.
  7. Выпекать при температуре 170-180 градусов 5 минут (пока сыр не расплавится).

Приятного аппетита!

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!

Ссылка на первоисточник
3
Обсудить
Печеночный паштет со сморчками - "Деликатесный".
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Печеночный паштет со сморчками - "Деликатесный".

Читать
Крупник из повести Александра Куприна "Олеся". в мультиварке
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Крупник из повести Александра Куприна "Олеся". в мультиварке

Хумус из нута. Оригинальная, полезная и вкусная закуска
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Хумус из нута. Оригинальная, полезная и вкусная закуска

Махакамская заливайка
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Махакамская заливайка

Люля-кебаб в духовом шкафу. Готовить просто, кушать вкусно
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Люля-кебаб в духовом шкафу. Готовить просто, кушать вкусно

Пирог из лаваша с фаршем. Почему я не готовила такое раньше…
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Пирог из лаваша с фаршем. Почему я не готовила такое раньше…

Котлеты в духовке с яйцом по-аджарски
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Котлеты в духовке с яйцом по-аджарски

Французский свекольный салат. Ресторанное блюдо из свеклы и яиц за 10 минут
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Французский свекольный салат. Ресторанное блюдо из свеклы и яиц за 10 минут

Чем заменить пароварку, если её нет? Полезный лайфхак для хозяек
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы

Чем заменить пароварку, если её нет? Полезный лайфхак для хозяек

Сладкие рогалики. Лакомство из обалденно вкусного теста
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Сладкие рогалики. Лакомство из обалденно вкусного теста

Кекс Медовый. Простой и вкусный десерт на каждый день
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Кекс Медовый. Простой и вкусный десерт на каждый день

Булочки-лодочки с мясной начинкой. Мягкие и пушистые, как пух, булочки
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Булочки-лодочки с мясной начинкой. Мягкие и пушистые, как пух, булочки

Суп с чечевицей и копчёностями по-немецки
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Суп с чечевицей и копчёностями по-немецки

Ученые назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Ученые назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Если у вас есть баклажан, приготовьте его необычным способом. Равнодушных не останется
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Если у вас есть баклажан, приготовьте его необычным способом. Равнодушных не останется

Как правильно есть и готовить фейхоа с пользой для здоровья
Материал, выбранный редакторами МиртесенТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

Как правильно есть и готовить фейхоа с пользой для здоровья

Как всегда получать самую вкусную картошку в «МакДональдс»? Держите лайфхак!
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Как всегда получать самую вкусную картошку в «МакДональдс»? Держите лайфхак!

Минсельхоз разработает меры по предотвращению роста цен на сахар
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Минсельхоз разработает меры по предотвращению роста цен на сахар

Готовим на мангале курицу в сметане целиком. Получается вкусно, как шашлык
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Готовим на мангале курицу в сметане целиком. Получается вкусно, как шашлык

Почти как в Греции! Готовим облегченную мусаку
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Почти как в Греции! Готовим облегченную мусаку

Торт «Любимый» с белково-заварным кремом и Клубникой!
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Торт «Любимый» с белково-заварным кремом и Клубникой!

“Со своей едой не впускаем” — законно ли требование с 2021 года и что отвечать?
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

“Со своей едой не впускаем” — законно ли требование с 2021 года и что отвечать?

Единственный батончик без пальмового масла — проверили 5 самых популярных шоколадок 2021 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Единственный батончик без пальмового масла — проверили 5 самых популярных шоколадок 2021 года

My Health Reads назвал неприемлемые для хранения в холодильнике продукты
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

My Health Reads назвал неприемлемые для хранения в холодильнике продукты

Хранение в холодильнике может испортить вкус картофеля и меда
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Хранение в холодильнике может испортить вкус картофеля и меда

Сеть пивных ресторанов «Ерш»: закуски с мангала и вкусное пиво для...
Материал, выбранный редакторами МиртесенNatPress.NET - Национальное Агентство Новостей России

Сеть пивных ресторанов «Ерш»: закуски с мангала и вкусное пиво для...

Хранение в холодильнике может навредить некоторым продуктам питания
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Хранение в холодильнике может навредить некоторым продуктам питания

Перечислены непредназначенные для хранения в холодильнике продукты
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Перечислены непредназначенные для хранения в холодильнике продукты

Новый способ готовки спагетти произвел фурор в Сети
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Новый способ готовки спагетти произвел фурор в Сети

Салат с говядиной и болгарским перцем
Материал, выбранный редакторами МиртесенКулинарный Блог

Салат с говядиной и болгарским перцем

Ни крабов, ни рыбы? Из чего делаю крабовые палочки?
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Ни крабов, ни рыбы? Из чего делаю крабовые палочки?

Топ-5 рецептов самого вкусного шашлыка!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаши любимые рецепты

Топ-5 рецептов самого вкусного шашлыка!

Картина дня

наверх