7 вариантов приготовления горячих бутербродов: Отличное решение для завтрака или перекуса

Что там у нас завалялось в холодильнике? Давайте приготовим горячие бутерброды. Ведь горячие бутерброды — отличное решение для завтрака или перекуса.
7 рецептов вкуснейших горячих бутербродов
1. Горячие бутерброды с картошкой
Ингредиенты:
- картофель — 3 — 4 шт.
- соль
- перец
- хлеб
- масло для жарки
Приготовление:
- Натереть сырой картофель на тёрке и посолить-поперчить по вкусу, нарезать хлеб или батон не толсто, сверху тоже не толстым слоем разложить ровненько картофель.
- Стороной, на которой картофель, аккуратно выложить на сковороду с разогретым подсолнечным маслом, обжарить до золотистого цвета. Переворачивать и обжаривать хлеб не надо.
- Получаются вкусные и быстрые горячие бутерброды.
2. Горячие бутерброды на скорую руку
Ингредиенты:
- сосиски — 3 — 4 шт.
- помидор — 1 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- майонез — 1 ст. ложка
- кетчуп — 3 ст. ложки
- хлеб пшеничный — 10 ломтиков
- сыр — 100 гр.
- зелень свежая — по вкусу
- перец черный молотый — по вкусу
Приготовление:
- Сосиски нарезаем мелкими кубиками и выкладываем в глубокую миску.
- Помидор так же нарезаем кубиками, зелень мелко шинкуем и добавляем в тарелку к сосискам.
- Выдавливаем чеснок через чесночницу.
- Майонез и кетчуп выкладываем к остальным ингредиентам и все тщательно перемешиваем.
- На противень выкладываем хлеб и на каждый кусочек выкладываем по 1-1,5 ложки начинки.
- Сверху посыпьте черным молотым перцем.
- Сыр трем на крупной терке и посыпаем им каждый кусочек, но не следует добавлять слишком много сыра, так как он в процессе запекания будет растекаться по противню.
- Ставим бутерброды в заранее разогретую духовку на 15 минут, а затем можем оценить результат всей семьей.
3. Ленивые бутерброды
Наверное у каждого остается картофельное пюре и как всегда думаете: как его использовать. Предлагаю приготовить это ленивое блюдо. Можно назвать их ленивые пирожки, можно горячие бутерброды. Но суть не в названии, а в том,что это очень вкусно. У нас есть хлебушек или батон или лаваш, что под рукой найдется.
Ингредиенты:
- батон
- Слой 1:
- пюре — 200 гр.
- яйцо — 1 шт.
- майонез — 2 ст. ложки
- лук зеленый — 1 пучок
- перец
- Слой 2:
- сыр твердых сортов — 100 гр.
- майонез — 3 ст. ложки
- укроп
- перец
Приготовление:
- Намазать хлеб слой 1 ,сверху — слой 2.
- Кладем наших бутерброды в духовку на 10 минут при 175ºC и они готовы.
4. Классические горячие бутерброды
Ингредиенты:
- яйцо — 1 шт.
- майонез — 1 ст.ложка
- кетчуп — 1 ч. ложка
- сосиска (или колбаса, по желанию) — 1 шт.
- сыр — 20 гр.
- хлеб
Приготовление:
- Яйцо, майонез и кетчуп перемешать.
- Сосиску нужно порезать на мелкие кусочки, сыр натереть на терке.
- Добавить зелень и специи по вкусу.
- Эту смесь мажем на ломтики батона (хватит одного батона) и выкладываем их на противень, смазанный маслом.
- Отправляем в духовку на 5 минут.
5. Горячий бутерброд «Ленивая пицца»
Уже из названия этого горячего бутерброда следует, что готовить его просто и набор продуктов минимален. Такой горячий бутерброд может выступать в роли закуски при встрече с друзьями или и на завтрак для всей семьи. Бутерброд получается вкусным, сочным и с аппетитной хрустящей корочкой.
Ингредиенты:
- батон классический — 1 шт.
- сыр твердый — 250 гр.
- колбаса вареная — 300 гр.
- помидоры — 2 шт.
- зелень — любая, по вкусу
- майонез — 4 ст. ложки
- кетчуп — 4 ст. ложки
Приготовление:
- Батон нарезать на тонкие, примерно по 1 см, кусочки. Для нарезки мягкого хлеба используйте нож с зубчиками, чтобы кусочки получились ровными и хлеб не крошился.
- Твердый сыр и вареную колбасу (у меня это была докторская по ГОСТу) натираем на крупной терке.
- Сыр и колбасу смешиваем с майонезом и кетчупом до состояния однородной массы.
- Помидоры нарезаем кружочком.
- Выкладываем полученную массу на нарезанные кусочки батона, сверху кладем по кусочку помидора.
- Укладываем наши бутерброды на смазанный растительным маслом протвинь и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
- Подавать бутерброды в горячем виде, хотя и холодные они вполне съедобные)). Горячие бутерброды «Ленивая пицца» готовы.
6. Горячие бутерброды с сосисками
Ингредиенты:
- батон нарезной
- майонез
- помидоры 3 — 4 шт.
- сыр 200 гр.
- сосиски 500 гр.
- зелень(лук, петрушка, укроп)
- растительное масло
Приготовление:
- Батон нарезать не слишком толстыми кусками.
- Сыр натереть на мелкой тёрке.
- Сосиски порезать мелкими кубиками.
- Зелень нашинковать.
- Помидоры порезать колечками.
- На смазанный противень маслом, кладём батон.
- Поверх батона выкладываем по два колечка помидора.
- Сверху смешанную массу из сыра, зелени, сосисок, майонеза. И посыпаем ещё сыром.
- Ставим в духовку. Готовим до того момента, когда корочка сыра станет золотистого цвета.
7. Горячие бутерброды «Мини-Пицца»
Ингредиенты:
- батон – 1 шт.
Для начинки:
- колбаса – 300 гр.
- сыр – 200 гр.
- огурцы маринованные (корнишоны) – 150 — 200 гр.
- кетчуп «Лечо» с болгарским перцем – по вкусу
- майонез – по вкусу
- укроп – по вкусу
Приготовление:
- Батон нарезать на ломтик 1-1,5 см.
- Майонез смешать с кетчупом в пропорции один к одному.
- Огурцы нарезать тонкими кружочками, колбасу – квадратиками (или натереть на крупной терке).
- Сыр натереть на мелкой терке.
- Укроп мелко нашинковать.
- Батон подсушить в духовке до хрустящей корочки (по вкусу можно немного натереть чесноком), смазать кетчупом с майонезом, положить огурцы, колбасу, посыпать сыром и укропом, поместить в разогретую духовку.
- Выпекать при температуре 170-180 градусов 5 минут (пока сыр не расплавится).
Приятного аппетита!
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