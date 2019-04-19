7 вариантов приготовления горячих бутербродов: Отличное решение для завтрака или перекуса

Что там у нас завалялось в холодильнике? Давайте приготовим горячие бутерброды. Ведь горячие бутерброды — отличное решение для завтрака или перекуса.

7 рецептов вкуснейших горячих бутербродов

1. Горячие бутерброды с картошкой

Ингредиенты:

картофель — 3 — 4 шт.

соль

перец

хлеб

масло для жарки

Приготовление:

Натереть сырой картофель на тёрке и посолить-поперчить по вкусу, нарезать хлеб или батон не толсто, сверху тоже не толстым слоем разложить ровненько картофель. Стороной, на которой картофель, аккуратно выложить на сковороду с разогретым подсолнечным маслом, обжарить до золотистого цвета. Переворачивать и обжаривать хлеб не надо. Получаются вкусные и быстрые горячие бутерброды.

2. Горячие бутерброды на скорую руку

Ингредиенты:

сосиски — 3 — 4 шт.

помидор — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

майонез — 1 ст. ложка

кетчуп — 3 ст. ложки

хлеб пшеничный — 10 ломтиков

сыр — 100 гр.

зелень свежая — по вкусу

перец черный молотый — по вкусу

Приготовление:

Сосиски нарезаем мелкими кубиками и выкладываем в глубокую миску. Помидор так же нарезаем кубиками, зелень мелко шинкуем и добавляем в тарелку к сосискам. Выдавливаем чеснок через чесночницу. Майонез и кетчуп выкладываем к остальным ингредиентам и все тщательно перемешиваем. На противень выкладываем хлеб и на каждый кусочек выкладываем по 1-1,5 ложки начинки. Сверху посыпьте черным молотым перцем. Сыр трем на крупной терке и посыпаем им каждый кусочек, но не следует добавлять слишком много сыра, так как он в процессе запекания будет растекаться по противню. Ставим бутерброды в заранее разогретую духовку на 15 минут, а затем можем оценить результат всей семьей.

3. Ленивые бутерброды

Наверное у каждого остается картофельное пюре и как всегда думаете: как его использовать. Предлагаю приготовить это ленивое блюдо. Можно назвать их ленивые пирожки, можно горячие бутерброды. Но суть не в названии, а в том,что это очень вкусно. У нас есть хлебушек или батон или лаваш, что под рукой найдется.

Ингредиенты:

батон

Слой 1:

пюре — 200 гр.

яйцо — 1 шт.

майонез — 2 ст. ложки

лук зеленый — 1 пучок

перец

Слой 2:

сыр твердых сортов — 100 гр.

майонез — 3 ст. ложки

укроп

перец

Приготовление:

Намазать хлеб слой 1 ,сверху — слой 2. Кладем наших бутерброды в духовку на 10 минут при 175ºC и они готовы.

4. Классические горячие бутерброды

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Ингредиенты:

яйцо — 1 шт.

майонез — 1 ст.ложка

кетчуп — 1 ч. ложка

сосиска (или колбаса, по желанию) — 1 шт.

сыр — 20 гр.

хлеб

Приготовление:

Яйцо, майонез и кетчуп перемешать. Сосиску нужно порезать на мелкие кусочки, сыр натереть на терке. Добавить зелень и специи по вкусу. Эту смесь мажем на ломтики батона (хватит одного батона) и выкладываем их на противень, смазанный маслом. Отправляем в духовку на 5 минут.

5. Горячий бутерброд «Ленивая пицца»

Уже из названия этого горячего бутерброда следует, что готовить его просто и набор продуктов минимален. Такой горячий бутерброд может выступать в роли закуски при встрече с друзьями или и на завтрак для всей семьи. Бутерброд получается вкусным, сочным и с аппетитной хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

батон классический — 1 шт.

сыр твердый — 250 гр.

колбаса вареная — 300 гр.

помидоры — 2 шт.

зелень — любая, по вкусу

майонез — 4 ст. ложки

кетчуп — 4 ст. ложки

Приготовление:

Батон нарезать на тонкие, примерно по 1 см, кусочки. Для нарезки мягкого хлеба используйте нож с зубчиками, чтобы кусочки получились ровными и хлеб не крошился. Твердый сыр и вареную колбасу (у меня это была докторская по ГОСТу) натираем на крупной терке. Сыр и колбасу смешиваем с майонезом и кетчупом до состояния однородной массы. Помидоры нарезаем кружочком. Выкладываем полученную массу на нарезанные кусочки батона, сверху кладем по кусочку помидора. Укладываем наши бутерброды на смазанный растительным маслом протвинь и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Подавать бутерброды в горячем виде, хотя и холодные они вполне съедобные)). Горячие бутерброды «Ленивая пицца» готовы.

6. Горячие бутерброды с сосисками

Ингредиенты:

батон нарезной

майонез

помидоры 3 — 4 шт.

сыр 200 гр.

сосиски 500 гр.

зелень(лук, петрушка, укроп)

растительное масло

Приготовление:

Батон нарезать не слишком толстыми кусками. Сыр натереть на мелкой тёрке. Сосиски порезать мелкими кубиками. Зелень нашинковать. Помидоры порезать колечками. На смазанный противень маслом, кладём батон. Поверх батона выкладываем по два колечка помидора. Сверху смешанную массу из сыра, зелени, сосисок, майонеза. И посыпаем ещё сыром. Ставим в духовку. Готовим до того момента, когда корочка сыра станет золотистого цвета.

7. Горячие бутерброды «Мини-Пицца»

Ингредиенты:

батон – 1 шт.

Для начинки:

колбаса – 300 гр.

сыр – 200 гр.

огурцы маринованные (корнишоны) – 150 — 200 гр.

кетчуп «Лечо» с болгарским перцем – по вкусу

майонез – по вкусу

укроп – по вкусу

Приготовление:

Батон нарезать на ломтик 1-1,5 см. Майонез смешать с кетчупом в пропорции один к одному. Огурцы нарезать тонкими кружочками, колбасу – квадратиками (или натереть на крупной терке). Сыр натереть на мелкой терке. Укроп мелко нашинковать. Батон подсушить в духовке до хрустящей корочки (по вкусу можно немного натереть чесноком), смазать кетчупом с майонезом, положить огурцы, колбасу, посыпать сыром и укропом, поместить в разогретую духовку. Выпекать при температуре 170-180 градусов 5 минут (пока сыр не расплавится).

Приятного аппетита!

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