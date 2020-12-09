Теща с женой показали мне 2 способа открыть пакет в супермаркете без слюней. Дожил до 36 лет и не знал

Наверное, каждый сталкивался с проблемой открывания пакетов в магазине – их делают настолько тонкими и плотно прилегающими друг к другу, что невозможно открыть, если сухие пальцы. Многие, да и я в том числе, использовали старый и проверенный способ – смочил слюной пальцы и открыл пакет.

Но сегодня, в целях безопасности своего здоровья, лучше так не делать. Пошли с женой и тещей в магазин. Оторвал я пакеты и мучаюсь, как открыть. Тут теща дала маленькую баночку, в которой лежала влажная губка. Смочил пальцы и пакет быстро открыл.

Жена показал другой способ, при котором нет необходимости носить с собой баночку с губкой. Просто оттягиваем ручку пакета от его центра и видим, что появляется небольшой уголок. Тянем за него и пакет сам открывается.

Можно еще использовать влажные салфетки, которые точно есть у всех в кармане или в сумке. Как вошли в магазин, так и вынули салфетку и смачиваем пальцы. Потом вытерли салфеткой руки и выбросили ее в урну, заодно и руки протерли.

Сегодня во всех магазинах есть антисептики, которые часто стоят там, где и расположены рулоны с пакетами. Можно им смачивать руки и открывать пакеты.