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Творожные палочки: всего за 15 минут

Творожные палочки! Если Вы проснулись поздно, и у Вас есть всего 15 минут, чтобы приготовить что-нибудь оригинальное к завтраку, то наши вкусные творожные палочки выручат Вас. Получаются они очень воздушными и мягкими. Прекрасно подходят для завтрака и обычно очень нравятся детям.

Творожные палочки: продукты

Творожные палочки

  • триста пятьдесят граммов творога
  • яйцо среднего размера
  • столовая ложка сметаны
  • две столовые ложки сахара
  • треть чайной ложки соли
  • чайная ложка разрыхлителя
  • полтора-два стакана муки
  • сахарная пудра по желанию

Творожные палочки: как же готовятся

Творожные палочки

  • Творог предварительно взбить блендером и отправить в глубокую емкость.
  • Вбить яйцо, посолить.
  • Всыпать сахар, добавить сметану.
  • Всю массу тщательно перемешать ложечкой.
  • Разрыхлитель смешать с мукой и постепенно просеять в яично-творожную массу.
  • Замесить тесто. Должны получить мягкое тесто, которое слегка липнет к рукам.
  • Собрать тесто в шар и разделить на части.
  • Из каждой части раскатать тоненький жгут, радиусом в половину сантиметра. Каждый жгут разделить на брусочки длиной в десять сантиметров.
  • Растительное масло влить в сковороду и хорошо разогреть.
  • Установить огонь на средний уровень.

Творожные палочки

  • Брусочки по партиям отправить в сковороду и прожарить со всех сторон.
  • Готовые творожные палочки выложить на бумажные полотенца и дать стечь лишнему маслу.

Ну вот и все! Наши творожные вкусные палочки готовы. Они очень вкусны как в горячем, так и в холодном виде.

Так что, можете приготовить их с вечера, тогда утром останется только подать к столу и заварить крепкий чай или кофе.

Творожные палочки: видео

Творожные палочки: готовы

Приятного аппетита!

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