Творожные палочки: всего за 15 минут

Творожные палочки! Если Вы проснулись поздно, и у Вас есть всего 15 минут, чтобы приготовить что-нибудь оригинальное к завтраку, то наши вкусные творожные палочки выручат Вас. Получаются они очень воздушными и мягкими. Прекрасно подходят для завтрака и обычно очень нравятся детям.
Творожные палочки: продукты
- триста пятьдесят граммов творога
- яйцо среднего размера
- столовая ложка сметаны
- две столовые ложки сахара
- треть чайной ложки соли
- чайная ложка разрыхлителя
- полтора-два стакана муки
- сахарная пудра по желанию
Творожные палочки: как же готовятся
- Творог предварительно взбить блендером и отправить в глубокую емкость.
- Вбить яйцо, посолить.
- Всыпать сахар, добавить сметану.
- Всю массу тщательно перемешать ложечкой.
- Разрыхлитель смешать с мукой и постепенно просеять в яично-творожную массу.
- Замесить тесто. Должны получить мягкое тесто, которое слегка липнет к рукам.
- Собрать тесто в шар и разделить на части.
- Из каждой части раскатать тоненький жгут, радиусом в половину сантиметра. Каждый жгут разделить на брусочки длиной в десять сантиметров.
- Растительное масло влить в сковороду и хорошо разогреть.
- Установить огонь на средний уровень.
- Брусочки по партиям отправить в сковороду и прожарить со всех сторон.
- Готовые творожные палочки выложить на бумажные полотенца и дать стечь лишнему маслу.
Ну вот и все! Наши творожные вкусные палочки готовы. Они очень вкусны как в горячем, так и в холодном виде.
Так что, можете приготовить их с вечера, тогда утром останется только подать к столу и заварить крепкий чай или кофе.
Творожные палочки: видео
Творожные палочки: готовы
Приятного аппетита!
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