Творожные палочки: всего за 15 минут

Творожные палочки! Если Вы проснулись поздно, и у Вас есть всего 15 минут, чтобы приготовить что-нибудь оригинальное к завтраку, то наши вкусные творожные палочки выручат Вас. Получаются они очень воздушными и мягкими. Прекрасно подходят для завтрака и обычно очень нравятся детям.

Творожные палочки: продукты

триста пятьдесят граммов творога

яйцо среднего размера

столовая ложка сметаны

две столовые ложки сахара

треть чайной ложки соли

чайная ложка разрыхлителя

полтора-два стакана муки

сахарная пудра по желанию

Творожные палочки: как же готовятся

Творог предварительно взбить блендером и отправить в глубокую емкость.

Вбить яйцо, посолить.

Всыпать сахар, добавить сметану.

Всю массу тщательно перемешать ложечкой.

Разрыхлитель смешать с мукой и постепенно просеять в яично-творожную массу.

Замесить тесто. Должны получить мягкое тесто, которое слегка липнет к рукам.

Собрать тесто в шар и разделить на части.

Из каждой части раскатать тоненький жгут, радиусом в половину сантиметра. Каждый жгут разделить на брусочки длиной в десять сантиметров.

Растительное масло влить в сковороду и хорошо разогреть.

Установить огонь на средний уровень.

Брусочки по партиям отправить в сковороду и прожарить со всех сторон.

Готовые творожные палочки выложить на бумажные полотенца и дать стечь лишнему маслу.

Ну вот и все! Наши творожные вкусные палочки готовы. Они очень вкусны как в горячем, так и в холодном виде.

Так что, можете приготовить их с вечера, тогда утром останется только подать к столу и заварить крепкий чай или кофе.

Творожные палочки: видео

Творожные палочки: готовы

Приятного аппетита!