Печёночные котлетки Варшавские. Нежнее блюда из печени я еще не встречала

Печёночные котлетки Варшавские подойдут с любым гарниром. Готовьте эти полезные и вкусные котлетки и делитесь рецептом со всеми друзьями.
Печёночные котлетки Варшавские: ингредиенты
- Сало — 200 гр. (двести грамм)
- Сметана — 100 гр. (сто грамм0
- Печень — 750 гр. (семьсот пятьдесят грамм)
- Мука — 2 ст. л (две толовые ложки)
- Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Одна луковица
- Чеснок — два зубчика
- Соль — по вкусу
- Специи — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Печень и сало пропустите через мясорубку, добавьте измельчённый чеснок и перемешайте. Посолите, на свой вкус добавьте специи. Вымесите фарш, добавьте муку и перемешайте.
- Сковороду хорошо разогрейте с маслом, фарш выкладывайте по 1-1,5 ст. л и обжарьте с двух сторон до готовности.
- За это время можете приготовить соус — нарежьте мелко лук, обжарьте на сковороде до золотистого цвета.
- К луку добавьте сметану и протушите под крышкой ещё несколько минут.
- Готовые котлеты выложите в глубокую сковороду, залейте соусом, сверху накройте крышкой и тушите 10-15 минут на среднем огне.
Печёночные котлетки Варшавские наполнят дом невероятным ароматом.
Приятного Вам аппетита!
Свежие комментарии