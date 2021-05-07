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Печёночные котлетки Варшавские. Нежнее блюда из печени я еще не встречала

Печёночные котлетки Варшавские подойдут с любым гарниром. Готовьте эти полезные и вкусные котлетки и делитесь рецептом со всеми друзьями.

Печёночные котлетки Варшавские: ингредиенты

Печёночные котлетки Варшавские. Нежнее блюда из печени я еще не встречала 2

  1. Сало — 200 гр. (двести грамм)
  2. Сметана — 100 гр. (сто грамм0
  3. Печень — 750 гр. (семьсот пятьдесят грамм)
  4. Мука — 2 ст. л (две толовые ложки)
  5. Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  6. Одна луковица
  7. Чеснок — два зубчика
  8. Соль — по вкусу
  9. Специи — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Печень и сало пропустите через мясорубку, добавьте измельчённый чеснок и перемешайте. Посолите, на свой вкус добавьте специи. Вымесите фарш, добавьте муку и перемешайте.
  • Сковороду хорошо разогрейте с маслом, фарш выкладывайте по 1-1,5 ст. л и обжарьте с двух сторон до готовности.
  • За это время можете приготовить соус — нарежьте мелко лук, обжарьте на сковороде до золотистого цвета.
  • К луку добавьте сметану и протушите под крышкой ещё несколько минут.
  • Готовые котлеты выложите в глубокую сковороду, залейте соусом, сверху накройте крышкой и тушите 10-15 минут на среднем огне.

Печёночные котлетки Варшавские наполнят дом невероятным ароматом.

Печёночные котлетки Варшавские

Приятного Вам аппетита!

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