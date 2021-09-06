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Пирожное 1000 пузырьков. Без желатина и печенья

Пирожное 1000 пузырьков получается очень красивым и вкусным, с идеальным сочетанием нежнейшего суфле и песочного теста.

Пирожное 1000 пузырьков: ингредиенты

Пирожное 1000 пузырьков

  1. Мука — 200 гр. (двести грамм)
  2. Желтки — 3 шт. (три штуки)
  3. Сливочное масло — 130 гр. (сто тридцать грамм)
  4. Разрыхлитель — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  5. Сахарная пудра — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  6. Ванилин и щепотка соли

Ингредиенты для приготовления суфле:

  1. Белки — 3 шт. (три штуки)
  2. Сметана — 400 гр. (четыреста грамм)
  3. Йогурт — 200 гр. (двести грамм)
  4. Сахар — 130 гр. (сто тридцать грамм)
  5. Кукурузный крахмал или мука — 30 гр. (тридцать грамм)
  6. Ягоды или фрукты — по желанию
  7. Ванилин — по вкусу
  8. Щепотка соли

Рецепт приготовления:

  • Необходимо, чтобы желтки были холодными, сливочное масло охлаждённым и нарезанным на кубики.
  • Муку просейте, смешайте с разрыхлителем, солью и ванилином, по вкусу добавьте сахарную пудру.
  • Затем добавьте туда сливочное масло и перетрите руками в крошку. Это необходимо делать очень быстро, чтобы масло не растаяло.
  • Сделайте углубление, выложите туда желтки и быстро вымесите тесто, затем уберите в пакете в холодильник.
  • Продукты для начинки тоже должны быть холодными.
  • Смешайте сметану с йогуртом, всыпьте крахмал и ванильный сахар, перемешайте венчиком до однородности.
  • Смешайте белки с солью и взбейте одну минуту, затем частями всыпьте сахар и взбейте до пышности и мягких пиков.
  • Введите белки в массу, перемешайте венчиком.
  • Возьмите фрукты по своему вкусу и желанию и нарежьте кусочками.
  • Застелите форму пергаментом, выложите большую часть теста, разровняйте , выложите кусочки фруктов, снова разровняйте и выложите крем ровным слоем.
  • Отщипите по кусочку тесто и выложите на крем.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте около 40 минут.

Пирожное 1000 пузырьков. Без желатина и печенья 2

Пирожное 1000 пузырьков : видео

Пеките на здоровье!

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