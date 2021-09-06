Пирожное 1000 пузырьков. Без желатина и печенья

Пирожное 1000 пузырьков получается очень красивым и вкусным, с идеальным сочетанием нежнейшего суфле и песочного теста.
Пирожное 1000 пузырьков: ингредиенты
- Мука — 200 гр. (двести грамм)
- Желтки — 3 шт. (три штуки)
- Сливочное масло — 130 гр. (сто тридцать грамм)
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Сахарная пудра — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Ванилин и щепотка соли
Ингредиенты для приготовления суфле:
- Белки — 3 шт. (три штуки)
- Сметана — 400 гр. (четыреста грамм)
- Йогурт — 200 гр. (двести грамм)
- Сахар — 130 гр. (сто тридцать грамм)
- Кукурузный крахмал или мука — 30 гр. (тридцать грамм)
- Ягоды или фрукты — по желанию
- Ванилин — по вкусу
- Щепотка соли
Рецепт приготовления:
- Необходимо, чтобы желтки были холодными, сливочное масло охлаждённым и нарезанным на кубики.
- Муку просейте, смешайте с разрыхлителем, солью и ванилином, по вкусу добавьте сахарную пудру.
- Затем добавьте туда сливочное масло и перетрите руками в крошку. Это необходимо делать очень быстро, чтобы масло не растаяло.
- Сделайте углубление, выложите туда желтки и быстро вымесите тесто, затем уберите в пакете в холодильник.
- Продукты для начинки тоже должны быть холодными.
- Смешайте сметану с йогуртом, всыпьте крахмал и ванильный сахар, перемешайте венчиком до однородности.
- Смешайте белки с солью и взбейте одну минуту, затем частями всыпьте сахар и взбейте до пышности и мягких пиков.
- Введите белки в массу, перемешайте венчиком.
- Возьмите фрукты по своему вкусу и желанию и нарежьте кусочками.
- Застелите форму пергаментом, выложите большую часть теста, разровняйте , выложите кусочки фруктов, снова разровняйте и выложите крем ровным слоем.
- Отщипите по кусочку тесто и выложите на крем.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте около 40 минут.
Пирожное 1000 пузырьков : видео
Пеките на здоровье!
Свежие комментарии