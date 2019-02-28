Непревзойденные панкейки на молоке: пышные американские оладьи

Непревзойденные панкейки станут отличным завтраком. Очень нежные и воздушные американские блинчики украсят ваше чаепитие.

Вкуснейшее тесто отлично сочетается с кисло-сладкими соусами, вареньями, джемами, медом. Пышные оладушки понравятся и взрослым, и детям: они очень красивые и очень вкусные. Попробуйте и вы приготовить отличные панкейки по достаточно простому рецепту.

Необходимые ингредиенты

молоко — 250 миллилитров;

масло растительное — 3 столовые ложки (можно использовать топленое сливочное масло — 40 грамм);

куриное яйцо;

сахар — 4 столовые ложки;

кондитерский разрыхлитель — чайная ложка;

соль — четвертая часть чайной ложки;

мука — 170 грамм.

Непревзойденные панкейки: пошаговый рецепт

Пошаговое приготовление пышных панкейков начинаем со смешивания некоторых ингредиентов. Итак, в емкость вбиваем яйца, выливаем молоко и добавляем сахар, немного масла. Теперь хорошенько перемешиваем. Сделать это можно венчиком или же миксером, на слабой скорости. Отдельно смешиваем муку с разрыхлителем, подсаливаем. Затем берем ситечко и через него просеиваем сухие ингредиенты для панкейков в молочно-яичную массу. Мешаем до образования однородной консистенции, без комочков. Теперь выясним, как приготовить вкусные панкейки на сковороде. Ставим емкость для жарки на средний огонь, разогреваем ее: смазывать поверхность ничем не нужно. Ложкой выкладываем немного теста: по рецепту на один американский блинчик уходит две столовые ложки замеса. Жарим до момента появления первых пузырьков, затем переворачиваем и еще минутку-полторы обжариваем: учитывайте, что вторая сторона жарится значительнее быстрее.

Советы по приготовлению панкейков на молоке

Для того, чтобы американские блинчики получились очень вкусными, следует использовать только свежие продукты. Особое внимание уделите разрыхлителю: он не должен быть просроченным, иначе консистенция теста получится не такой, как нужно.

Перемешивать ингредиенты необходимо очень внимательно: мешайте до момента объединения мокрых и сухих продуктов — не больше, и не меньше. Если мука начнет клеиться, то получатся блины, как резина.

Приготовление панкейков на молоке следует начинать моментально. Тесто необходимо использовать сразу: его нельзя хранить, так как воздушные панкейки тогда не получатся.

Ставим чайник и, уже через 10 минут, наслаждаемся вкуснейшим завтраком. Подавать вкусные панкейки можно с сиропом, вареньем, медом или соусом: в общем, как вам будет угодно. На нашем сайте вы найдете рецепт оладушек, как у бабушки: и еще множество проверенных блюд.

Приятного аппетита.

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