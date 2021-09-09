Вкуснее, чем котлеты, хоть каждый день готовьте. Что приготовить из фарша

Сочные и ароматные тефтели – это именно то, что прекрасно подходит к самым разным гарнирам. Особенно изумительно, получается с картофелем и овощами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш, 500 г;

лук, 1 шт;

белый хлеб, 2 кусочка;

чеснок, 4 зубчика;

соль, перец, специи;

яйца перепелиные, 12 шт.

Для обжарки нужно:

лук и морковь по 1 шт;

картофель, 4 шт;

томатная паста, 1 ст.л;

масло растительное, 100 мл;

соль, специи.

Процесс приготовления

Фарш заправляем тертым луком и чесноком, размягченным хлебом, солим и перчим, добавляем специи по своему вкусу, яйца. Хорошо вымешиваем массу и отбиваем, чтобы все смешалось до однородности.

Совет: можно отправить фарш в холодильник на 30 минут, тогда тефтели будут хорошо формироваться и держать форму при обжарке.

Формируем котлетки и обжариваем с двух сторон.

В масле от котлет обжариваем лук, порезанный полукольцами, добавляем томатную пасту и картофель кусками, тертую морковь.

Тушим овощи, солим и перчим, сверху выкладываем тефтели, выливаем 1 л воды.

Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 20 – 30 минут.