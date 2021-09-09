Вкуснее, чем котлеты, хоть каждый день готовьте. Что приготовить из фарша

Сочные и ароматные тефтели – это именно то, что прекрасно подходит к самым разным гарнирам. Особенно изумительно, получается с картофелем и овощами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш, 500 г;
- лук, 1 шт;
- белый хлеб, 2 кусочка;
- чеснок, 4 зубчика;
- соль, перец, специи;
- яйца перепелиные, 12 шт.
Для обжарки нужно:
- лук и морковь по 1 шт;
- картофель, 4 шт;
- томатная паста, 1 ст.л;
- масло растительное, 100 мл;
- соль, специи.
Процесс приготовления
Фарш заправляем тертым луком и чесноком, размягченным хлебом, солим и перчим, добавляем специи по своему вкусу, яйца. Хорошо вымешиваем массу и отбиваем, чтобы все смешалось до однородности.
Совет: можно отправить фарш в холодильник на 30 минут, тогда тефтели будут хорошо формироваться и держать форму при обжарке.
Формируем котлетки и обжариваем с двух сторон.
В масле от котлет обжариваем лук, порезанный полукольцами, добавляем томатную пасту и картофель кусками, тертую морковь.
Тушим овощи, солим и перчим, сверху выкладываем тефтели, выливаем 1 л воды.
Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 20 – 30 минут.
Такой сытный ужин на скорую руку – это просто изумительные и роскошные вкус и аромат, обязательно подавайте с салатами из свежих или маринованных овощей.
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