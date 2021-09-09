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Вкуснее, чем котлеты, хоть каждый день готовьте. Что приготовить из фарша

Сочные и ароматные тефтели – это именно то, что прекрасно подходит к самым разным гарнирам. Особенно изумительно, получается с картофелем и овощами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш, 500 г;
  • лук, 1 шт;
  • белый хлеб, 2 кусочка;
  • чеснок, 4 зубчика;
  • соль, перец, специи;
  • яйца перепелиные, 12 шт.

Для обжарки нужно:

  • лук и морковь по 1 шт;
  • картофель, 4 шт;
  • томатная паста, 1 ст.л;
  • масло растительное, 100 мл;
  • соль, специи.

Процесс приготовления

Фарш заправляем тертым луком и чесноком, размягченным хлебом, солим и перчим, добавляем специи по своему вкусу, яйца. Хорошо вымешиваем массу и отбиваем, чтобы все смешалось до однородности.

Совет: можно отправить фарш в холодильник на 30 минут, тогда тефтели будут хорошо формироваться и держать форму при обжарке.

Формируем котлетки и обжариваем с двух сторон.

Вкуснее, чем котлеты, хоть каждый день готовьте. Что приготовить из фарша

В масле от котлет обжариваем лук, порезанный полукольцами, добавляем томатную пасту и картофель кусками, тертую морковь.

Тушим овощи, солим и перчим, сверху выкладываем тефтели, выливаем 1 л воды.

Вкуснее, чем котлеты, хоть каждый день готовьте. Что приготовить из фарша

Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 20 – 30 минут.

Вкуснее, чем котлеты, хоть каждый день готовьте. Что приготовить из фарша

Такой сытный ужин на скорую руку – это просто изумительные и роскошные вкус и аромат, обязательно подавайте с салатами из свежих или маринованных овощей.

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