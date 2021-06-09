Зелёный борщ. Рецепт достался от бабушки и готовлю его через день

Зелёный борщ получается очень вкусным и сытным. Такой лёгкий супчик подойдёт для ежедневного меню.
Зелёный борщ: ингредиенты
- Мясо — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Вода — 3л. (три литра)
- Луковица — 1 шт. (одна штука)
- Морковь — 1 шт. (одна штука)
- По пучку щавеля, петрушки и зелёного лука.
- Сметана — по вкусу
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Мясо, нарезанное кусочками, выложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на плиту. В течение часа отваривайте мясо до готовности. Затем добавьте очищенные морковь и луковицу.
- Зелёный лук, щавель и зелень измельчите. Бульон процедите.
- Бульон посолите, поперчите, добавьте зелень. Снимите готовый суп с огня.
- Отварите яйца до готовности и натрите на мелкой тёрке.
- Выложите в тарелку яйца, влейте суп и выложите кусочек мяса со сметаной.
- Готовый борщ можете подавать к столу.
Зелёный борщ получается просто божественным.
Приятного аппетита!
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