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Зелёный борщ. Рецепт достался от бабушки и готовлю его через день

Зелёный борщ получается очень вкусным и сытным. Такой лёгкий супчик подойдёт для ежедневного меню.

Зелёный борщ: ингредиенты

Зелёный борщ

  1. Мясо — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Вода — 3л.  (три литра)
  3. Луковица — 1 шт. (одна штука)
  4. Морковь — 1 шт. (одна штука)
  5. По пучку щавеля, петрушки и зелёного лука.
  6. Сметана — по вкусу
  7. Яйца —  1 шт. (одна штука)
  8. Соль, перец — по вкусу

 Пошаговое приготовление:

  • Мясо, нарезанное кусочками, выложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на плиту. В течение часа отваривайте мясо до готовности. Затем добавьте очищенные морковь и луковицу.
  • Зелёный лук, щавель и зелень измельчите. Бульон процедите.
  • Бульон посолите, поперчите, добавьте зелень. Снимите готовый суп с огня.
  • Отварите яйца до готовности и натрите на мелкой тёрке.
  • Выложите в тарелку яйца, влейте суп и выложите кусочек мяса со сметаной.
  • Готовый борщ можете подавать к столу.

Зелёный борщ получается просто божественным.

Зелёный борщ. Рецепт достался от бабушки и готовлю его через день 2

Приятного аппетита!

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