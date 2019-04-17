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5 диетических тортов без единой лишней калории

1. Диетический морковный торт

5 диетических тортов без единой лишней калории

Торт получается на удивление лёгким и совершенно точно принесёт вам массу удовольствия, а вашему организму — заряд витаминов и полезных веществ!

На 100 гр — 73 ккал | белки — 5 | жиры — 3 | углеводы — 7

Ингредиенты:

  • морковь 300 гр
  • овсяные отруби 300 гр (в кофемолке перемолоть в муку)
  • натуральный йогурт 200 гр
  • 3 белка и 1 желток
  • разрыхлитель теста 1 ч. л.
  • стевия по вкусу
  • орехи и ванилин для украшения блюда (не входит в расчёт БЖУ)

Приготовление:

  1. Взбиваем белки, желток и стевию в течении 3-х минут в миксере.
  2. Всыпаем овсяную муку и морковь, перемешиваем.
  3. Добавляем разрыхлитель теста. Можно добавить немного орехов.
  4. Посыпаем форму мукой (или используем пергамент), чтобы пирог можно было легко достать (масло не использовать для выпечки!)
  5. Готовим крем. Взбиваем йогурт и стевию.
  6. Заливаем тесто в форму для выпечки. Помещаем в духовку до готовности.
  7. После приготовления достаем пирог и разрезаем его на 2 коржа.
  8. Середину смазываем кремом, даем пропитаться.
  9. Затем посыпаем ванилином и орехами.

Приятного аппетита!

2. Творожный торт для стройных сладкоежек

5 диетических тортов без единой лишней калории

На 100 гр — 87 ккал | белки — 7 | жиры — 1 | углеводы — 13

Ингредиенты:

  • молоко обезжиренное 250 гр
  • творог обезжиренный 250 гр
  • апельсин 1,5 шт.
  • овсяные хлопья 100 гр
  • стевия
  • пакетик желатина

Приготовление:

  1. Овсяные хлопья залить заранее подслащенным молоком, но чуть-чуть.
  2. Распределить эту липкую смесь по форме.
  3. Остальное молоко смешать с творогом (в миксере, например).
  4. Растворить со стевией и добавить туда.
  5. Апельсин хорошенечко помыть и потереть на терке его цедру, но тоже слегка. Снимать нужно только верхний оранжевый слой. Она нужна для апельсинового запаха, который перекроет запах желатина.
  6. Желатин приготовить по инструкции, аккуратно влить в творог с молоком, а затем всю смесь вылить в форму.
  7. Поставить наш чизкейк на желатине в холодильник на несколько часов, а потом украсить апельсином.

Приятного аппетита!

3. Творожно-шоколадный диетический торт

5 диетических тортов без единой лишней калории

На 100 гр — 121 ккал | белки — 16 | жиры — 2 | углеводы — 9

Ингредиенты:

Для основы:

  • 300 гр творога 0%
  • 6 ст. ложек отрубей (100 гр)
  • 2 ст. ложки какао

Для начинки:

  • 4 белка
  • 1 целое яйцо
  • 400 гр творога 0%
  • стевия по вкусу

Приготовление:

  1. Основу размять вилочкой до появления крошки.
  2. Начинку смешиваем отдельно, она должна получиться жиденькой.
  3. Собираем торт: берем разъемную форму, низ застилаем бумагой для выпечки, защипываем края формы и обрываем оставшуюся бумагу. На дно выкладываем часть крошки (немного), далее выливаем начинку и сверху щедро посыпаем остатками крошки…
  4. Все в духовку на 45 минут примерно (температура 180 градусов, ставим в уже разогретую духовку!)

Торт получается большой, минимум 5 порций! И такой творожный-творожный!

Приятного аппетита!

4. Творожный торт с ягодами: всего 84 ккал!

5 диетических тортов без единой лишней калории

Прекрасный образец диетической выпечки: полезный, низкокалорийный и удивительно вкусный! Всё ещё с завистью смотрите на магазинные тортики? Приготовьте этот творожный торт, и завидовать будут уже вам!

На 100 гр — 84 ккал | белки -12 | жиры — 1 | углеводы — 9

Ингредиенты:

  • 1 белок
  • клюква + смородина 85 гр (можно другие ягоды)
  • молотая овсянка 30 гр
  • творог обезжиренный 200 гр
  • ½ ч. л. разрыхлителя
  • стевия

Приготовление:

  1. Тесто (творог + овсянка + разрыхлитель, стевия, белок, смешать блендером до однородной массы) выложить в форму.
  2. Сверху теста выложить ягоду, перетертую со стевией.
  3. Все это дело смазать творожком и поставить в предварительно разогретую до 200ºС духовку на 35-40 минут.

Совет: дно формы посыпать отрубями, чтобы творожник не прилип и хорошо отошел от посуды.

Приятного аппетита!

5. Ореховый диетический торт всего за 5 минут!

5 диетических тортов без единой лишней калории

На 100 гр — 312 ккал | белки — 11 | жиры — 24 | углеводы — 14

Ингредиенты :

  • 5 яиц
  • 1 упаковка молотых орехов фундука (можно смолоть в кофемолке или кухонном комбайне) — 200 гр
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 3 ст. л. меда (80 гр)

Для крема:

  • ½ стакана натурального йогурта (140 гр)
  • 1 ст. л. какао-порошка без сахара (25 гр)

*Кто любит очень сладко — можно добавить мед и в крем

Приготовление:

  1. Орехи, яйца, мед, разрыхлитель смешать.
  2. Подходящую для микроволновки форму (на 1 литр) смазать каплей олив. масла
  3. Выпекать около 5 минут при 900 Вт или в духовке до готовности.
  4. Намазать кремом
  5. Затем охладить примерно 3-5 минут.

Приятного аппетита!

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