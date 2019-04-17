5 диетических тортов без единой лишней калории

1. Диетический морковный торт
Торт получается на удивление лёгким и совершенно точно принесёт вам массу удовольствия, а вашему организму — заряд витаминов и полезных веществ!
На 100 гр — 73 ккал | белки — 5 | жиры — 3 | углеводы — 7
Ингредиенты:
- морковь 300 гр
- овсяные отруби 300 гр (в кофемолке перемолоть в муку)
- натуральный йогурт 200 гр
- 3 белка и 1 желток
- разрыхлитель теста 1 ч. л.
- стевия по вкусу
- орехи и ванилин для украшения блюда (не входит в расчёт БЖУ)
Приготовление:
- Взбиваем белки, желток и стевию в течении 3-х минут в миксере.
- Всыпаем овсяную муку и морковь, перемешиваем.
- Добавляем разрыхлитель теста. Можно добавить немного орехов.
- Посыпаем форму мукой (или используем пергамент), чтобы пирог можно было легко достать (масло не использовать для выпечки!)
- Готовим крем. Взбиваем йогурт и стевию.
- Заливаем тесто в форму для выпечки. Помещаем в духовку до готовности.
- После приготовления достаем пирог и разрезаем его на 2 коржа.
- Середину смазываем кремом, даем пропитаться.
- Затем посыпаем ванилином и орехами.
Приятного аппетита!
2. Творожный торт для стройных сладкоежек
На 100 гр — 87 ккал | белки — 7 | жиры — 1 | углеводы — 13
Ингредиенты:
- молоко обезжиренное 250 гр
- творог обезжиренный 250 гр
- апельсин 1,5 шт.
- овсяные хлопья 100 гр
- стевия
- пакетик желатина
Приготовление:
- Овсяные хлопья залить заранее подслащенным молоком, но чуть-чуть.
- Распределить эту липкую смесь по форме.
- Остальное молоко смешать с творогом (в миксере, например).
- Растворить со стевией и добавить туда.
- Апельсин хорошенечко помыть и потереть на терке его цедру, но тоже слегка. Снимать нужно только верхний оранжевый слой. Она нужна для апельсинового запаха, который перекроет запах желатина.
- Желатин приготовить по инструкции, аккуратно влить в творог с молоком, а затем всю смесь вылить в форму.
- Поставить наш чизкейк на желатине в холодильник на несколько часов, а потом украсить апельсином.
Приятного аппетита!
3. Творожно-шоколадный диетический торт
На 100 гр — 121 ккал | белки — 16 | жиры — 2 | углеводы — 9
Ингредиенты:
Для основы:
- 300 гр творога 0%
- 6 ст. ложек отрубей (100 гр)
- 2 ст. ложки какао
Для начинки:
- 4 белка
- 1 целое яйцо
- 400 гр творога 0%
- стевия по вкусу
Приготовление:
- Основу размять вилочкой до появления крошки.
- Начинку смешиваем отдельно, она должна получиться жиденькой.
- Собираем торт: берем разъемную форму, низ застилаем бумагой для выпечки, защипываем края формы и обрываем оставшуюся бумагу. На дно выкладываем часть крошки (немного), далее выливаем начинку и сверху щедро посыпаем остатками крошки…
- Все в духовку на 45 минут примерно (температура 180 градусов, ставим в уже разогретую духовку!)
Торт получается большой, минимум 5 порций! И такой творожный-творожный!
Приятного аппетита!
4. Творожный торт с ягодами: всего 84 ккал!
Прекрасный образец диетической выпечки: полезный, низкокалорийный и удивительно вкусный! Всё ещё с завистью смотрите на магазинные тортики? Приготовьте этот творожный торт, и завидовать будут уже вам!
На 100 гр — 84 ккал | белки -12 | жиры — 1 | углеводы — 9
Ингредиенты:
- 1 белок
- клюква + смородина 85 гр (можно другие ягоды)
- молотая овсянка 30 гр
- творог обезжиренный 200 гр
- ½ ч. л. разрыхлителя
- стевия
Приготовление:
- Тесто (творог + овсянка + разрыхлитель, стевия, белок, смешать блендером до однородной массы) выложить в форму.
- Сверху теста выложить ягоду, перетертую со стевией.
- Все это дело смазать творожком и поставить в предварительно разогретую до 200ºС духовку на 35-40 минут.
Совет: дно формы посыпать отрубями, чтобы творожник не прилип и хорошо отошел от посуды.
Приятного аппетита!
5. Ореховый диетический торт всего за 5 минут!
На 100 гр — 312 ккал | белки — 11 | жиры — 24 | углеводы — 14
Ингредиенты :
- 5 яиц
- 1 упаковка молотых орехов фундука (можно смолоть в кофемолке или кухонном комбайне) — 200 гр
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 3 ст. л. меда (80 гр)
Для крема:
- ½ стакана натурального йогурта (140 гр)
- 1 ст. л. какао-порошка без сахара (25 гр)
*Кто любит очень сладко — можно добавить мед и в крем
Приготовление:
- Орехи, яйца, мед, разрыхлитель смешать.
- Подходящую для микроволновки форму (на 1 литр) смазать каплей олив. масла
- Выпекать около 5 минут при 900 Вт или в духовке до готовности.
- Намазать кремом
- Затем охладить примерно 3-5 минут.
Приятного аппетита!
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