5 диетических тортов без единой лишней калории

1. Диетический морковный торт

Торт получается на удивление лёгким и совершенно точно принесёт вам массу удовольствия, а вашему организму — заряд витаминов и полезных веществ!

На 100 гр — 73 ккал | белки — 5 | жиры — 3 | углеводы — 7

Ингредиенты:

морковь 300 гр

овсяные отруби 300 гр (в кофемолке перемолоть в муку)

натуральный йогурт 200 гр

3 белка и 1 желток

разрыхлитель теста 1 ч. л.

стевия по вкусу

орехи и ванилин для украшения блюда (не входит в расчёт БЖУ)

Приготовление:

Взбиваем белки, желток и стевию в течении 3-х минут в миксере. Всыпаем овсяную муку и морковь, перемешиваем. Добавляем разрыхлитель теста. Можно добавить немного орехов. Посыпаем форму мукой (или используем пергамент), чтобы пирог можно было легко достать (масло не использовать для выпечки!) Готовим крем. Взбиваем йогурт и стевию. Заливаем тесто в форму для выпечки. Помещаем в духовку до готовности. После приготовления достаем пирог и разрезаем его на 2 коржа. Середину смазываем кремом, даем пропитаться. Затем посыпаем ванилином и орехами.

Приятного аппетита!

2. Творожный торт для стройных сладкоежек

На 100 гр — 87 ккал | белки — 7 | жиры — 1 | углеводы — 13

Ингредиенты:

молоко обезжиренное 250 гр

творог обезжиренный 250 гр

апельсин 1,5 шт.

овсяные хлопья 100 гр

стевия

пакетик желатина

Приготовление:

Овсяные хлопья залить заранее подслащенным молоком, но чуть-чуть. Распределить эту липкую смесь по форме. Остальное молоко смешать с творогом (в миксере, например). Растворить со стевией и добавить туда. Апельсин хорошенечко помыть и потереть на терке его цедру, но тоже слегка. Снимать нужно только верхний оранжевый слой. Она нужна для апельсинового запаха, который перекроет запах желатина. Желатин приготовить по инструкции, аккуратно влить в творог с молоком, а затем всю смесь вылить в форму. Поставить наш чизкейк на желатине в холодильник на несколько часов, а потом украсить апельсином.

Приятного аппетита!

3. Творожно-шоколадный диетический торт

На 100 гр — 121 ккал | белки — 16 | жиры — 2 | углеводы — 9

Ингредиенты:

Для основы:

300 гр творога 0%

6 ст. ложек отрубей (100 гр)

2 ст. ложки какао

Для начинки:

4 белка

1 целое яйцо

400 гр творога 0%

стевия по вкусу

Приготовление:

Основу размять вилочкой до появления крошки. Начинку смешиваем отдельно, она должна получиться жиденькой. Собираем торт: берем разъемную форму, низ застилаем бумагой для выпечки, защипываем края формы и обрываем оставшуюся бумагу. На дно выкладываем часть крошки (немного), далее выливаем начинку и сверху щедро посыпаем остатками крошки… Все в духовку на 45 минут примерно (температура 180 градусов, ставим в уже разогретую духовку!)

Торт получается большой, минимум 5 порций! И такой творожный-творожный!

Приятного аппетита!

4. Творожный торт с ягодами: всего 84 ккал!

Прекрасный образец диетической выпечки: полезный, низкокалорийный и удивительно вкусный! Всё ещё с завистью смотрите на магазинные тортики? Приготовьте этот творожный торт, и завидовать будут уже вам!

На 100 гр — 84 ккал | белки -12 | жиры — 1 | углеводы — 9

Ингредиенты:

1 белок

клюква + смородина 85 гр (можно другие ягоды)

молотая овсянка 30 гр

творог обезжиренный 200 гр

½ ч. л. разрыхлителя

стевия

Приготовление:

Тесто (творог + овсянка + разрыхлитель, стевия, белок, смешать блендером до однородной массы) выложить в форму. Сверху теста выложить ягоду, перетертую со стевией. Все это дело смазать творожком и поставить в предварительно разогретую до 200ºС духовку на 35-40 минут.

Совет: дно формы посыпать отрубями, чтобы творожник не прилип и хорошо отошел от посуды.

Приятного аппетита!

5. Ореховый диетический торт всего за 5 минут!

На 100 гр — 312 ккал | белки — 11 | жиры — 24 | углеводы — 14

Ингредиенты :

5 яиц

1 упаковка молотых орехов фундука (можно смолоть в кофемолке или кухонном комбайне) — 200 гр

1 ч. л. разрыхлителя

3 ст. л. меда (80 гр)

Для крема:

½ стакана натурального йогурта (140 гр)

1 ст. л. какао-порошка без сахара (25 гр)

*Кто любит очень сладко — можно добавить мед и в крем

Приготовление:

Орехи, яйца, мед, разрыхлитель смешать. Подходящую для микроволновки форму (на 1 литр) смазать каплей олив. масла Выпекать около 5 минут при 900 Вт или в духовке до готовности. Намазать кремом Затем охладить примерно 3-5 минут.

Приятного аппетита!

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