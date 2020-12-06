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Горбуша запечённая с сыром: сочная рыбка с сыром, хороша для лёгкого ужина

Горбушка запеченная с сыром – получается сочной, вкусной. Это отличный вариант для легкого и полезного ужина. В рецепте несколько подсказок, как приготовить рыбу вкусно!

Горбуша запеченная с сыром: ингредиенты

Горбуша запечённая с сыром

  1. 700 (семьсот) гр – горбуши
  2. 3 (три) ст. ложки – лимонного сока
  3. Острый молотый перец и соль по вкусу
  4. 3 (три) ст. ложки – оливкового масла
  5. 50 (пятьдесят) гр – кинзы
  6. 2 (две) ст. ложки – зернистой горчицы
  7. 100 (сто) гр – твердого сыра
  8. 1 (один) зубчик – чеснока

Горбуша запеченная с сыром: рецепт

Горбуша запечённая с сыром

  • Филе освободите от чешуи, плавников и нарежьте на порционные куски
  • Выложите кожей вниз на форму для запекания. Каждый кусок обрызгайте лимонным соком. Посолите и поперчите
  • Зелень мелко нарежьте
  • Займемся маринадом. Смешайте горчицу и оливковое масло. Добавьте измельченный чеснок. И перемешайте с кинзой. На каждый кусок рыбы распределите маринад
  • Острый сыр натрите на терке. И не жалея посыпьте на горбушу. Отправьте рыбу запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на полчаса

Горбуша запеченная с сыром готова: Видео

Вы учитывайте, что духовки работают у всех по разному. Ориентируйтесь на работу своей. Значит сыр должен полностью расплавиться, и горбуша подрумяниться. Готовьте с удовольствием.

На здоровье.

Горбуша запечённая с сыром

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