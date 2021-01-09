Просто смешиваю печенье с молоком, ставлю в духовку и получаю шоколадный торт. Делюсь рецептом

Это один из моих самых любых и простых рецептов быстрого десерта, который всегда выручает, если на пороге гости или просто хочется чего-то вкусного к чаю. Вам нужно всего 3 продукта, из которых и будем делать эту вкуснятину.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- шоколадное печенье, 350 г;
- молоко, 370 мл;
- разрыхлитель, 1 пачка.
Процесс приготовления
Печенье берите любое, можно и обычное, белое, просто тортик не будет таким шоколадным.
Печень измельчаем в мелкую крошку при помощи блендера и смешиваем с разрыхлителем.
Наливаем молоко и вымешиваем тесто.
Я пеку в форме с диаметром 20 см, застилаем ее пергаментом или просто смазываем маслом.
Выкладываем тесто, разравниваем.
Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 15 – 20 минут. Готовность проверяйте шпажкой.
Теперь по своему вкусу вы можете полить бисквит растопленным шоколадом или сварить помадку с какао, можно просто нанести вареную сгущенку и еще присыпать измельченными орехами или цедрой апельсина. А если есть время и продукты, взбейте жирную сметану с сахарной пудрой и получится быстрый крем.
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