Просто смешиваю печенье с молоком, ставлю в духовку и получаю шоколадный торт. Делюсь рецептом

Это один из моих самых любых и простых рецептов быстрого десерта, который всегда выручает, если на пороге гости или просто хочется чего-то вкусного к чаю. Вам нужно всего 3 продукта, из которых и будем делать эту вкуснятину.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

шоколадное печенье, 350 г;

молоко, 370 мл;

разрыхлитель, 1 пачка.

Процесс приготовления

Печенье берите любое, можно и обычное, белое, просто тортик не будет таким шоколадным.

Печень измельчаем в мелкую крошку при помощи блендера и смешиваем с разрыхлителем.

Наливаем молоко и вымешиваем тесто.

Я пеку в форме с диаметром 20 см, застилаем ее пергаментом или просто смазываем маслом.

Выкладываем тесто, разравниваем.

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 15 – 20 минут. Готовность проверяйте шпажкой.