«Проще некуда» — заливной пирог с капустой по рецепту с советских времен. Ни разу не было, чтобы не пропекся

Заливные пироги хороши тем, что тесто всегда качественно пропекается и отлично сочетается с самыми разными начинками, хоть сладкими, солеными, мясными или овощными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

мука, 350 г;

кефир, 500 г;

сода и соль, сахар по щепотке;

капуста, 300 г;

яйца, 2 шт;

зелень по вкусу, масло сливочное.

Процесс приготовления

Тонко шинкуем капусту и тушим ее в течение 10 минут с кусочком сливочного масла.

Заранее отвариваем 2 яйца, остужаем и мелко рубим, добавляем к капусте вместе с зеленью. Солим и перчим по вкусу.

Совет: капусту вы можете тушить по своему вкусу, так, как делаете всегда – с луком, другими овощами и томатной пастой.

Кефир солим и добавляем сахар, соду, яйца и просеянную муку. Вымешиваем тесто.

Форму застилаем пергаментом и выливаем часть теста.

Сверху раскладываем ровным слоем капусту и заливаем остальным тестом.

Выпекаем при 180 градусах около 40 – 45 минут до румяности.

Пирог можно подавать горячим или холодным со сметаной или полив растопленным сливочным маслом.

Пирог очень ароматный и аппетитный, отличный ужин или просто перекус.