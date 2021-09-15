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«Проще некуда» — заливной пирог с капустой по рецепту с советских времен. Ни разу не было, чтобы не пропекся

Заливные пироги хороши тем, что тесто всегда качественно пропекается и отлично сочетается с самыми разными начинками, хоть сладкими, солеными, мясными или овощными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 2 шт;
  • мука, 350 г;
  • кефир, 500 г;
  • сода и соль, сахар по щепотке;
  • капуста, 300 г;
  • яйца, 2 шт;
  • зелень по вкусу, масло сливочное.

Процесс приготовления

Тонко шинкуем капусту и тушим ее в течение 10 минут с кусочком сливочного масла.

Заранее отвариваем 2 яйца, остужаем и мелко рубим, добавляем к капусте вместе с зеленью. Солим и перчим по вкусу.

Совет: капусту вы можете тушить по своему вкусу, так, как делаете всегда – с луком, другими овощами и томатной пастой.

Кефир солим и добавляем сахар, соду, яйца и просеянную муку. Вымешиваем тесто.

Форму застилаем пергаментом и выливаем часть теста.

Сверху раскладываем ровным слоем капусту и заливаем остальным тестом.

«Проще некуда» — заливной пирог с капустой по рецепту с советских времен. Ни разу не было, чтобы не пропекся

Выпекаем при 180 градусах около 40 – 45 минут до румяности.

«Проще некуда» — заливной пирог с капустой по рецепту с советских времен. Ни разу не было, чтобы не пропекся

Пирог можно подавать горячим или холодным со сметаной или полив растопленным сливочным маслом.

Пирог очень ароматный и аппетитный, отличный ужин или просто перекус.

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