«Проще некуда» — заливной пирог с капустой по рецепту с советских времен. Ни разу не было, чтобы не пропекся

Заливные пироги хороши тем, что тесто всегда качественно пропекается и отлично сочетается с самыми разными начинками, хоть сладкими, солеными, мясными или овощными.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- мука, 350 г;
- кефир, 500 г;
- сода и соль, сахар по щепотке;
- капуста, 300 г;
- яйца, 2 шт;
- зелень по вкусу, масло сливочное.
Процесс приготовления
Тонко шинкуем капусту и тушим ее в течение 10 минут с кусочком сливочного масла.
Заранее отвариваем 2 яйца, остужаем и мелко рубим, добавляем к капусте вместе с зеленью. Солим и перчим по вкусу.
Совет: капусту вы можете тушить по своему вкусу, так, как делаете всегда – с луком, другими овощами и томатной пастой.
Кефир солим и добавляем сахар, соду, яйца и просеянную муку. Вымешиваем тесто.
Форму застилаем пергаментом и выливаем часть теста.
Сверху раскладываем ровным слоем капусту и заливаем остальным тестом.
Выпекаем при 180 градусах около 40 – 45 минут до румяности.
Пирог можно подавать горячим или холодным со сметаной или полив растопленным сливочным маслом.
Пирог очень ароматный и аппетитный, отличный ужин или просто перекус.
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