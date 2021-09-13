Рулет с кремом из граната. Нежный десерт на каждый день

Рулет с кремом из граната получается безумно ароматным и нежным. Такой десерт идеально подойдёт для утреннего чая или кофе.
Рулет с кремом из граната: ингредиенты
Тесто:
- Мука — 100 гр. (сто грамм)
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Сахар — 110 гр. (сто десять грамм)
- Холодная вода — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Ванилин — 2/3 ст л (треть столовой ложки)
- Разрыхлитель — 1/3
- Крахмал — 20-30 гр. (двадцать-тридцать грамм)
Крем:
- Сахар — 180 гр. (сто восемьдесят грамм)
- Гранатовый сок — 100 мл. (сто миллилитров)
- Сливочное масло — 70 гр. (семьдесят грамм)
- Желток — 3 шт. (три.
- штуки)
- Крахмал — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
- Жирные сливки — опционное
Рецепт приготовления:
- Выключите духовой шкаф и разогрейте до 200 гр.
- Желтки взбейте с содой, и обоими видами сахара.
- Муку и крахмал просейте, введите к обшей массе и вымесите.
- Тесто вылейте на противень, застеленный пергаментной бумагой, разровняйте и выпекайте 10 минут. Затем выложите на мокрое полотенце и снимите лист.
- Закатайте рулетом и остудите.
- Желтки взбейте с сахаром, крахмалом, и гранатовым соком и варите на водяной бане, пока не загустеет.
- Затем введите масло, вымесите, до полного растворения и однородности.
- Остудите и охладите в холоде.
- Сливки взбейте и введите к общей массе, вымесите.
- Рулет смажьте и снова сверните.
- Сверху смажьте остатками взбитых сливок, посыпьте шоколадом.
- Затем поставьте в холод на 2-3 часа.
Рулет с кремом из граната — вкусный и нежный
Пеките на здоровье!
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