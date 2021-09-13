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Рулет с кремом из граната. Нежный десерт на каждый день

Рулет с кремом из граната получается безумно ароматным и нежным. Такой десерт идеально подойдёт для утреннего чая или кофе.

Рулет с кремом из граната: ингредиенты

Рулет с кремом из граната

Тесто:

  1. Мука — 100 гр. (сто грамм)
  2. Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
  3. Сахар — 110 гр. (сто десять грамм)
  4. Холодная вода — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  5. Ванилин — 2/3 ст л  (треть столовой ложки)
  6. Разрыхлитель — 1/3
  7. Крахмал — 20-30 гр. (двадцать-тридцать грамм)

Крем:

  1. Сахар — 180 гр. (сто восемьдесят грамм)
  2. Гранатовый сок — 100 мл. (сто миллилитров)
  3. Сливочное масло — 70 гр. (семьдесят грамм)
  4. Желток — 3 шт. (три.
  5. штуки)
  6. Крахмал — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
  7. Жирные сливки — опционное

Рецепт приготовления:

  • Выключите духовой шкаф и разогрейте до 200 гр.
  • Желтки взбейте с содой, и обоими видами сахара.
  • Муку и крахмал просейте, введите к обшей массе и вымесите.
  • Тесто вылейте на противень, застеленный пергаментной бумагой, разровняйте и выпекайте 10 минут. Затем выложите на мокрое полотенце и снимите лист.
  • Закатайте рулетом и остудите.
  • Желтки взбейте с сахаром, крахмалом, и гранатовым соком и варите на водяной бане, пока не загустеет.
  • Затем введите масло, вымесите, до полного растворения и однородности.
  • Остудите и охладите в холоде.
  • Сливки взбейте и введите к общей массе, вымесите.
  • Рулет смажьте и снова сверните.
  • Сверху смажьте остатками взбитых сливок, посыпьте шоколадом.
  • Затем поставьте в холод на 2-3 часа.

Рулет с кремом из граната — вкусный и нежный

Рулет с кремом из граната. Нежный десерт на каждый день 2

 

Пеките на здоровье!

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