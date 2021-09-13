Рулет с кремом из граната. Нежный десерт на каждый день

Рулет с кремом из граната получается безумно ароматным и нежным. Такой десерт идеально подойдёт для утреннего чая или кофе.

Рулет с кремом из граната: ингредиенты

Тесто:

Мука — 100 гр. (сто грамм) Яйца — 4 шт. (четыре штуки) Сахар — 110 гр. (сто десять грамм) Холодная вода — 4 ст. л (четыре столовые ложки) Ванилин — 2/3 ст л (треть столовой ложки) Разрыхлитель — 1/3 Крахмал — 20-30 гр. (двадцать-тридцать грамм)

Крем:

Сахар — 180 гр. (сто восемьдесят грамм) Гранатовый сок — 100 мл. (сто миллилитров) Сливочное масло — 70 гр. (семьдесят грамм) Желток — 3 шт. (три. штуки) Крахмал — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки) Жирные сливки — опционное

Рецепт приготовления:

Выключите духовой шкаф и разогрейте до 200 гр.

Желтки взбейте с содой, и обоими видами сахара.

Муку и крахмал просейте, введите к обшей массе и вымесите.

Тесто вылейте на противень, застеленный пергаментной бумагой, разровняйте и выпекайте 10 минут. Затем выложите на мокрое полотенце и снимите лист.

Закатайте рулетом и остудите.

Желтки взбейте с сахаром, крахмалом, и гранатовым соком и варите на водяной бане, пока не загустеет.

Затем введите масло, вымесите, до полного растворения и однородности.

Остудите и охладите в холоде.

Сливки взбейте и введите к общей массе, вымесите.

Рулет смажьте и снова сверните.

Сверху смажьте остатками взбитых сливок, посыпьте шоколадом.

Затем поставьте в холод на 2-3 часа.

Рулет с кремом из граната — вкусный и нежный

Пеките на здоровье!