Оригинальное мясо по-еврейски. Мясо получается нежным, подлива — ароматной

Оригинальное мясо по-еврейски получается необычайно вкусным и понравится всей вашей семье.
Оригинальное мясо по-еврейски: ингредиенты
- Говядина – 800 г. (восемьсот грамм)
- Растительное масло
- Чёрный перец горошком – 2 шт. (две штуки)
- Лук – 800 г. (восемьсот грамм)
- Перец – по вкусу
- Лавровый лист – 1 шт. (одна штука)
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Промойте и нарежьте кусочками 2-4 см. мясо. Положите в миску, залейте холодной водой и оставьте на 15 минут.
- Мелкими кусочками нарежьте лук и положите на сковороду, обжарьте до золотистого цвета.
- С мяса слейте воду, залейте его кипятком и оставьте на 10 минут.
- После к луку добавьте мясо, поперчите и посолите по вкусу. Перемешайте всё и жарьте мясо до корочки. После залейте всё крутым кипятком. Положите лавровый лист, перец горошком и накройте крышкой. Тушите на медленном огне 30-40 минут до готовности.
- Мясо подайте с любым гарниром.
Оригинальное мясо по-еврейски — самое нежное и ароматное.
Готовьте на здоровье!
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