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Оригинальное мясо по-еврейски. Мясо получается нежным, подлива — ароматной

Оригинальное мясо по-еврейски получается необычайно вкусным и понравится всей вашей семье.

Оригинальное мясо по-еврейски: ингредиенты

Оригинальное мясо по-еврейски. Мясо получается нежным, подлива - ароматной 2

  1. Говядина – 800 г. (восемьсот грамм)
  2. Растительное масло
  3. Чёрный перец горошком – 2 шт. (две штуки)
  4. Лук – 800 г. (восемьсот грамм)
  5. Перец – по вкусу
  6. Лавровый лист – 1 шт. (одна штука)
  7. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Промойте и нарежьте кусочками 2-4 см. мясо. Положите в миску, залейте холодной водой и оставьте на 15 минут.
  • Мелкими кусочками нарежьте лук и положите на сковороду, обжарьте до золотистого цвета.
  • С мяса слейте воду, залейте его кипятком и оставьте на 10 минут.
  • После к луку добавьте мясо, поперчите и посолите по вкусу. Перемешайте всё и жарьте мясо до корочки. После залейте всё крутым кипятком. Положите лавровый лист, перец горошком и накройте крышкой. Тушите на медленном огне 30-40 минут до готовности.
  • Мясо подайте с любым гарниром.

Оригинальное мясо по-еврейски — самое нежное и ароматное.

Оригинальное мясо по-еврейски

Готовьте на здоровье!

 

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