Шарики с куриной начинкой. Этот рецепт сразу попал в записную книжку

Шарики с куриной начинкой можно приготовить по разному, употребив другое мясо или добавив в начинку что-нибудь интересное.
Шарики с куриной начинкой: ингредиенты
- Фарш куриный — 300 г. (триста грамм)
- Бездрожжевое слоёное тесто — 500 г. (пятьсот грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Сыр твёрдый — 100 г. (сто грамм)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Масло подсолнечное — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
- Орех мускатный — 0,5 ч. л (пол чайной ложки)
- Ч6рный перец и соль по вкусу
- Зелень — половина пучка
Как приготовить:
- На разогретом подсолнечном масле обжарить до золотистого цвета мелко нарезанный лук.
- Лук добавить к фаршу, а также один яичный белок, мускатный орех, перец и соль. Массу тщательно перемешать руками.
- Отварить два яйца, остудить и мелко нарезать. Сыр натереть на терке, зелень измельчить. Все ингредиенты смешать вместе.
- Фарш разделить на не менее четырёх частей, сформировать лепёшки, выложить в центр яично-сырную массу, затем собрать края лепёшки и сформировать шарики.
- Размороженное тесто раскатать и разрезать на тонкие полоски по длинной стороне.
- Мясные шарики обмотать полосками теста так, чтобы они были похожи на кубики. Отправить их на смазанный растительным маслом противень.
- Сверху клубочки взбитым желтком и выпекать шарики в разогретой до 200 гр. духовке 40-50 минут.
Шарики с куриной начинкой яркое и ароматное блюдо.
Готовьте на здоровье!
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