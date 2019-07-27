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Это детская радость. Открытый пирог с творожно-яблочной начинкой

Это детская радость. Открытый пирог с творожно-яблочной начинкой 

Ингредиенты:
пудра – 2 ст. л.;
мука просеянная – 250 г;
масло – 125 г;
сладкие яблоки среднего размера – 4 шт.;
вода дистиллированная – 100 мл;
порошок корицы молотой – 1 щепотка;
творог – 200 г;
сок лимона;
сахар-песок (мелкокристаллический) – ½ стакана;
стакан грецких орехов;
изюм без хвостиков – 150 г;
яйца — 2 шт.

 

 

 

 

 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Муку соединить вначале с пудрой, затем размять до состояния крошки с маслом. Вливая воду замесить (но не долго) тесто;

 

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Орехи слегка измельчить и смешать с изюмом; Творог взбить с яйцами и смешать с предыдущими ингредиентами;Посыпать корицей;

 

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Очищенные от кожуры фрукты нарезать на ломтики толщиной в 3 мм. Сразу же взбрызнуть соком, выжатым из лимона; Форму промазать маслом, распределить пальцами тесто и сформировать бортики;

 

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Заполнить творожной начинкой и разровнять;Сверху плотным веером разложить нарезанные яблоки;

 

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Выпекать 45 минут при температуре 180С. Если фрукты начнут подгорать понизить огонь или уменьшить температуру.

 

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Пудра
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