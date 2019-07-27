Это детская радость. Открытый пирог с творожно-яблочной начинкой 

Ингредиенты:

пудра – 2 ст. л.;

мука просеянная – 250 г;

масло – 125 г;

сладкие яблоки среднего размера – 4 шт.;

вода дистиллированная – 100 мл;

порошок корицы молотой – 1 щепотка;

творог – 200 г;

сок лимона;

сахар-песок (мелкокристаллический) – ½ стакана;

стакан грецких орехов;

изюм без хвостиков – 150 г;

яйца — 2 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Муку соединить вначале с пудрой, затем размять до состояния крошки с маслом. Вливая воду замесить (но не долго) тесто;

Орехи слегка измельчить и смешать с изюмом; Творог взбить с яйцами и смешать с предыдущими ингредиентами;Посыпать корицей;



Очищенные от кожуры фрукты нарезать на ломтики толщиной в 3 мм. Сразу же взбрызнуть соком, выжатым из лимона; Форму промазать маслом, распределить пальцами тесто и сформировать бортики;



Заполнить творожной начинкой и разровнять;Сверху плотным веером разложить нарезанные яблоки;



Выпекать 45 минут при температуре 180С. Если фрукты начнут подгорать понизить огонь или уменьшить температуру.