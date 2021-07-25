Овощная запеканка из кабачков. Отличное блюдо для начала дня

Овощная запеканка из кабачков готовится очень просто и получается безумно вкусной.
Овощная запеканка из кабачков: ингредиенты
- Сыр Моцарелла — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Кабачки — 3 шт. (три штуки)
- Растительное масло
- Зелень
- Пере и соль — по вкусу
Соус :
- Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сливочное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Молоко — 400 мл. (четыреста миллилитра)
- Перец и соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Отрежьте у кабачков хвостики и нарежьте тонкими кружочками.
- Смажьте форму для выпечки растительным маслом и выложите слой из кабачков, смажьте маслом, поперчите и посолите по вкусу. Выложите второй слой кабачков и повторите действия. Соберите таким образом всю форму.
- Заготовку отправьте выпекаться 20-25 минут при температуре 200 градусов.
- Выложите кусочек сливочного масла в кастрюлю с толстым дном, растопите и всыпьте муку, обжарьте 2 минуты и затем небольшими порциями введите молоко. Всё перемешайте, добавьте соль и перец, варите 2-3 минуты.
- Форму с кабачками достаньте из духовки и залейте соусом, сверху присыпьте зеленью и тёртым сыром. Заготовку отправьте обратно в духовку и запекайте ещё 15-20 минут.
Овощная запеканка из кабачков — простая, но очень вкусная.
Приятного аппетита!
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