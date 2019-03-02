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Обалденная жареная рыбка в картофельной рубашке

Блюдо два в одном на второе (или на ужин) — обалденная жареная рыбка в картофельной рубашке.

Быстро и просто получается очень вкусное и красивое блюдо. Рыбное филе в картофельной стружке и кляре сохраняет все полезные свойства и получается невероятно нежным, с аппетитной хрустящей корочкой. Достаточно интересный вариант жареной рыбы порадует всех членов вашей семьи, а особенно детей, которые не всегда с удовольствием едят рыбу, приготовленную классическим способом.

Необходимые ингредиенты

  • одна тушка рыбы (у меня хек);
  • сок лимона — по вкусу.

Для кляра

  • 1 столовая ложка майонеза;
  • одно свежее куриное яйцо;
  • 1,5-2 столовые ложки муки;
  • 2-3 клубня картофеля;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу.

Обалденная жареная рыбка в картофельной рубашке: пошаговый рецепт

  1. Разделываем рыбу на филе (или можете взять уже готовое филе рыбы). Складываем филе в миску, солим и перчим по вкусу, сбрызгиваем соком лимона (с двух сторон). Оставляем на один час: замариноваться.
  2. Готовим кляр. Смешиваем в удобной миске свежее яйцо, немного соли (на кончике кофейной ложки), черный молотый перец, майонез. Взбиваем вилочкой.
  3. Добавляем в яичную смесь сначала одну столовую ложку муки, смотрим на консистенцию — кляр не должен стекать с рыбы, быть достаточно густым (как густая сметана).
  4. При необходимости муку подсыпаем, перемешиваем до однородности.
  5. Перед жаркой натираем на крупной терке 2 клубня картофеля в отдельную миску (если понадобится еще, лучше добавим — чтобы картошка не потемнела).
  6. Замаринованное рыбное филе окунаем в кляр, затем панируем в картофеле (прижимая руками).
  7. Сразу выкладываем в сковороду с разогретым растительным маслом. Обжариваем на среднем огне с двух сторон: до румяной корочки.
  8. Подаем на сервировочном блюде: в середину выкладываем сметану, украшаем веточками зелени.

Жареная в кляре и картофельной рубашке рыба очень вкусное и невероятно аппетитное блюдо для всей семьи. Обжаренную в кляре рыбу подаем на стол с овощами и любимым соусом.

Обалденная жареная рыбка в картофельной рубашке

Желаем вам приятного аппетита и ждем на нашем сайте: у нас для вас еще много рецептов замечательных блюд.

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