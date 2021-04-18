Конвертики из лаваша с фаршем Шустрики. Вкуснейшая закуска за 10 минут

Конвертики из лаваша с фаршем Шустрики очень подойдут к утреннему чаю или кофе. Приготовьте этот лёгкий завтрак и удивите близких.
Конвертики из лаваша с фаршем Шустрики: ингредиенты
- Сыр — 100 г. (сто грамм)
- Филе куриное отварное — 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Молоко — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Лаваш — одна штука
- Сметана — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Помидор — 1 шт. (одна штука)
- Зелёный лук — один пучок
- Базилик — несколько веточек
- Чеснок -один зубчик
- Соль и специи — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Нарезать тонкими ломтиками вареное куриное филе, сыр и помидор, измельчить лук и базилик.
- В сметану добавить измельчённый чеснок и перемешать, посолить поперчить, можно добавить любимые специи.
- Нарезать тонкими полосками лаваш. Сперва на него выложить сметанную массу, затем начинку, и сделать треугольники.
- Куриные яйца взбить с молоком, посолить, поперчить. треугольники из лаваша обмакивать в яичной массе и обжарить в растительном масле с обеих сторон.
Конвертики из лаваша с фаршем Шустрики- быстрый завтрак или перекус.
Готовьте и наслаждайтесь!
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