Гора котлет за копейки – очень вкусные, сочные и нежные домашние котлеты

Мясные котлеты не всегда получаются сочными и нежными. Но я нашла выход из положения и теперь у нас на столе всегда идеальное блюдо. Просто в фарш добавляем овощи и получаем нужную сочность.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш любой, 600 г;

лук и картофель, морковь по 1 шт;

кабачок, 1 – 2 шт;

картофель, 2 – 3 шт;

батон, 4 кусочка;

молоко, 70 мл;

манная крупа, 1 ст.л;

соль, перец, специи, зелень, чеснок.

Процесс приготовления

Батон заливаем молоком и оставляем набухать.

Фарш берите любой, смешиваем с измельченным картофелем, кабачками и морковью, чесноком и луком.

Совет: если кабачки молодые и небольшие, тогда мякоть не вынимаем и сок не отжимаем.

В фарш еще добавляем манную крупу, специи, мелко рубленую зелень.

Оставляем на 10 минут, чтобы манка набухла.

Солим непосредственно перед формированием котлет.

Обжариваем котлеты по паре минут с каждой стороны.

Остальной картофель режем крупными кружочками и кладем в кастрюлю на дно.

Складываем котлеты на картофель, наливаем немного воды.

Тушим котлеты около 10 – 15 минут.

Гарнир для таких сочных котлет может быть любым, у меня все любят с отварным молодым картофелем или пюре, вкусно получается с отварным рисом или гречневой кашей.

Добавляйте еще домашние соусы и салаты из свежих овощей.