Гора котлет за копейки – очень вкусные, сочные и нежные домашние котлеты

Мясные котлеты не всегда получаются сочными и нежными. Но я нашла выход из положения и теперь у нас на столе всегда идеальное блюдо. Просто в фарш добавляем овощи и получаем нужную сочность.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш любой, 600 г;
- лук и картофель, морковь по 1 шт;
- кабачок, 1 – 2 шт;
- картофель, 2 – 3 шт;
- батон, 4 кусочка;
- молоко, 70 мл;
- манная крупа, 1 ст.л;
- соль, перец, специи, зелень, чеснок.
Процесс приготовления
Батон заливаем молоком и оставляем набухать.
Фарш берите любой, смешиваем с измельченным картофелем, кабачками и морковью, чесноком и луком.
Совет: если кабачки молодые и небольшие, тогда мякоть не вынимаем и сок не отжимаем.
В фарш еще добавляем манную крупу, специи, мелко рубленую зелень.
Оставляем на 10 минут, чтобы манка набухла.
Солим непосредственно перед формированием котлет.
Обжариваем котлеты по паре минут с каждой стороны.
Остальной картофель режем крупными кружочками и кладем в кастрюлю на дно.
Складываем котлеты на картофель, наливаем немного воды.
Тушим котлеты около 10 – 15 минут.
Гарнир для таких сочных котлет может быть любым, у меня все любят с отварным молодым картофелем или пюре, вкусно получается с отварным рисом или гречневой кашей.Добавляйте еще домашние соусы и салаты из свежих овощей.
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