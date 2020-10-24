Просто залейте яйцами куриную грудку. Будет вкусно и очень нежно

Многие не любят жареное куриное филе без дополнений, поскольку оно часто получается сухим. Раскроем секрет, как пожарить филе, чтобы мясо вышло мягким, нежным и сочным. Для этого филе нарезаем полосками, отбиваем ножом, маринуем в специях и яичном желтке. Маринад быстро впитается в мясо за счет мелких надрезов. Далее панируем филе во взбитых белках, после жарим в масле. Яичный белок словно нежное облако окутывает мясо, делая его очень мягким. Такое блюдо можно подать на стол в качестве закуски с каким-нибудь соусом, или как дополнение к гарниру.

Куриное филе — 2 шт.

Яйца — 3 шт.

Специи для мяса — 1 ч.л.

Чеснок — 2 зубчика

Растительное масло — для жарки

Крахмал — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Филе ополосните, сверху промокните его салфетками, удалите тонкую пленку и прослойки жира. После нарежьте филе на тонкие полоски примерно одинаковой длины. Нарезать мясо необходимо поперек волокон. Каждую полоску с двух сторон слегка отбейте острой стороной ножа.

Аккуратно отделите желтки от белков. Мясо сгрузите в глубокую емкость, добавьте к нему одни желтки. Всыпьте соль, перец и любые специи к мясу, добавьте чеснок, пропущенный через пресс.

Филе тщательно перемешайте, оставьте мариноваться на 20 минут.

За счет мелких надрезов ножом мясо быстро впитает пряности.

Спустя время в массу всыпьте крахмал, хорошо перемешать.

К белкам добавьте немного соли, взбейте их миксером до густого пышного состояния.

Спустя время промаринованные кусочки мяса опустите в белковую пену, переверните несколько раз, чтобы полоски полностью окутались пеной.

На плите нагрейте сковороду, влейте масло. В разогретое масло уложите заготовки мяса.

Жарьте полоски на среднем огне по несколько минут с каждой стороны, сильно зажаривать не нужно. Сковороду прикройте крышкой, чтобы мясо прожарилось внутри.

Сначала выложите курицу на салфетку, чтобы она впитала лишнее масло, затем на блюдо для подачи. Куриные палочки в панировке можно дополнить любым соусом по вкусу.

Приятного аппетита!