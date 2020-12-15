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Холодная закуска: готовится намного проще холодца! Сегодня готовлю ее с курицей

Красивая, оригинальная, и, самое главное – простая и быстрая, праздничная закуска. Ее можно сделать из любой птицы, свинины или говядины. Кроме мяса потребуется самый минимальный набор продуктов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • филе куриное, 850 г;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • желатин, 3 ст.л;
  • соль, смесь перцев, паприка.

Процесс приготовления

Кожуру убираем с мяса и измельчаем его ножом или используем для измельчения блендер – кусочки должны быть мелкими, но не фарш.

Холодная закуска: готовится намного проще холодца! Сегодня готовлю ее с курицей

Солим по вкусу, добавляем паприку (можно просто сладкую или копченую), смесь перцев. Также вы можете еще добавить и свои любимые специи.

Холодная закуска: готовится намного проще холодца! Сегодня готовлю ее с курицей

Насыпаем в мясо желатин и хорошо все смешиваем.

Холодная закуска: готовится намного проще холодца! Сегодня готовлю ее с курицей

Вливаем 5 столовых ложек воды холодной и перемешиваем до густоты.

Теперь возьмите красивую форму (для кексов, куличей, силиконовую или металлическую) и заполните ее массой. Распределяем равномерно по форме. Прижимаем ложкой и накрываем фольгой.

Холодная закуска: готовится намного проще холодца! Сегодня готовлю ее с курицей

Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем около 45 минут.

Холодная закуска: готовится намного проще холодца! Сегодня готовлю ее с курицей

Не вынимая из формы остужаем до комнатной температуры, потом ставим в холодильник до полного остывания и уплотнения массы. В среднем, на это требуется около 3 часов.

Холодная закуска: готовится намного проще холодца! Сегодня готовлю ее с курицей

Вынимаем из формы, режем на порционные кусочки, украшаем по вкусу и подаем к столу.

Холодная закуска: готовится намного проще холодца! Сегодня готовлю ее с курицей

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