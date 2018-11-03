Бесподобные рулетики из блинчиков с творожно–банановым кремом — вкуснее не бывает

Эти рулетики намного вкуснее обычных блинчиков с творогом, попробуйте и сами убедитесь в этом!
Ингредиенты:
Для блинов:
Рисовая мука (можно взять обычную) — 200 г
Крахмал картофельный — 20 г
Сахар — 40 г
Молоко — 500 мл
Яйца — 2 шт.
Сливочное масло — 30 г
Растительное масло — для жарки
Соль — 1 щепотка
Для начинки:
Жирный творог — 200 г
Сметана — 3 ст. л.
Сгущенка — 3 ст. л.
Банан — 2 шт.
Для соуса:
Сахар — 2 ст. л.
Какао–порошок — 2 ст. л.
Сметана — 2 ст. л.
Сливочное масло — 30 г
Приготовление:
1. Смешать в миске муку, крахмал, сахар и щепотку соли.
2. Вливаем молоко и перемешиваем.
3. Добавляем яйца и растопленное сливочное масло. Все взбиваем венчиком.
4. Обжариваем с двух сторон.
5. Для начинки: творог смешать со сметаной и сгущенкой. Намазываем блинчик. Затем складываем 2 или 3 блина рядом как бы внахлест — получится полотно из блинов
6. На край ближнего блина выкладываем дольки бананов и сворачиваем в тугой ролл. Нарезаем на кусочки.
7. Для соуса: смешиваем все ингредиенты, прогреваем, пока соус не станет жидким. Поливаем им блинчики и угощаем.
Приятного аппетита!
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