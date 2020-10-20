Не выбрасывайте лоток от яиц, показываю две шикарные идеи его применения

Яйца – это один из самых часто покупаемых продуктов. Большинство берет их в яичных лотках и потом просто выбрасываем тару, ведь чаще всего, найти ей вторичное применение невозможно. Хотя и есть несколько вариантов использования лотков в быту.

Как использовать бумажные лотки от яиц

Можно насыпать в них угли, когда вы собираетесь на пикник – угли удобно располагаются в ячейках от яиц и ставим его в центр мангала и вокруг еще рассыпаем уже из мешка угли. Поджигаем картон, который быстро загорается и он, в свою очередь, поджигает угли. Минут через 15 можно уже приступать к готовке шашлыков.

Если вы занимаетесь огородничеством, значит вам необходима тара для рассады по весне. Лотки от яиц из прессованного картона прекрасно подходят для этих целей. Можно брать обычные на 10 ячеек или на 30 – тогда и рассады можно много высадить.

Удобно такую рассаду высаживать – просто отрезаем ячейку с растением и высаживаем в ямку. Можно и целыми лотками высаживать, если вы садите много перца или помидор на рассаду. Картон в данном случае еще будет служить удобрением, когда перегниет. А ваши грядки будут просто красиво выглядеть с ровными рядами растений.