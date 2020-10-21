Скатерть-Самобранка

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Делюсь новым рецептом скумбрии. Попробуйте – это очень вкусно и просто

Для этого блюда отлично подходит свежемороженая рыбка. Сделав простой соус из сливочного сыра или жирной сметаны с горчицей, вы получите просто уникальное по вкусу блюду.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • скумбрия, 1 шт;
  • морковь,  шт;
  • лук, 1 шт и еще половинка;
  • соль, половина ч.л;
  • лавровый лист, шт;
  • перец душистый и горошком, по 3 шт;
  • горчица, 1 – 2 ч.л;
  • сметана или сливочный сыр, 100 г.

Процесс приготовления

Рыбу подготавливаем, очищаем от внутренностей, промываем, режем порционными кусочками и кладем в кастрюлю.

К рыбе отправляем лук, порезанный четвертинками и морковь, также резанная не маленькими кусочками.

Добавляем еще лавровый лист, перец душистый и горошком, соль, гвоздику по вкусу. Заливаем водой и ставим на огонь.

Доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим 5 минут под крышкой.

Снимаем с плиты и оставляем в кастрюле на 15 минут.

Вынимаем рыбу из маринада и отделяем от костей, плавников.

Половинку лука режем мелким кубиком.

Совет: берите салатный лук, если такого нет, тогда ошпарьте кипятком обычный, чтобы ушла горечь.

Измельчаем ножом рыбу, добавляем горчицу, сливочный сыр или жирную сметану, лук  и перемешиваем  вилкой.

Все ингредиенты разминаем вилкой.

В эту закуску вы можете добавлять все ингредиенты по вкусу – может вам нравится больше горчицы или лука.

Ставим в холодильник на  час и потом делаем с этой намазкой бутерброды из черного или белого хлеба.

 

Делюсь новым рецептом скумбрии. Попробуйте – это очень вкусно и просто

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