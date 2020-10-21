Делюсь новым рецептом скумбрии. Попробуйте – это очень вкусно и просто

Для этого блюда отлично подходит свежемороженая рыбка. Сделав простой соус из сливочного сыра или жирной сметаны с горчицей, вы получите просто уникальное по вкусу блюду.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

скумбрия, 1 шт;

морковь, шт;

лук, 1 шт и еще половинка;

соль, половина ч.л;

лавровый лист, шт;

перец душистый и горошком, по 3 шт;

горчица, 1 – 2 ч.л;

сметана или сливочный сыр, 100 г.

Процесс приготовления

Рыбу подготавливаем, очищаем от внутренностей, промываем, режем порционными кусочками и кладем в кастрюлю.

К рыбе отправляем лук, порезанный четвертинками и морковь, также резанная не маленькими кусочками.

Добавляем еще лавровый лист, перец душистый и горошком, соль, гвоздику по вкусу. Заливаем водой и ставим на огонь.

Доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим 5 минут под крышкой.

Снимаем с плиты и оставляем в кастрюле на 15 минут.

Вынимаем рыбу из маринада и отделяем от костей, плавников.

Половинку лука режем мелким кубиком.

Совет: берите салатный лук, если такого нет, тогда ошпарьте кипятком обычный, чтобы ушла горечь.

Измельчаем ножом рыбу, добавляем горчицу, сливочный сыр или жирную сметану, лук и перемешиваем вилкой.

Все ингредиенты разминаем вилкой.

В эту закуску вы можете добавлять все ингредиенты по вкусу – может вам нравится больше горчицы или лука.

Ставим в холодильник на час и потом делаем с этой намазкой бутерброды из черного или белого хлеба.