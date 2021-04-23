Огурцы Молоденовские без уксуса. Ядрёные, вкусные и хрустящие огурцы

Огурцы Молоденовские без уксуса.
Огурцы Молоденовские без уксуса: ингредиенты
Маринад на один литр воды:
- Соль — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки без горки)
- Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки без горки)
- Лимонная кислота — 1 ч. л (одна чайная ложка без горки)
Специи на трёхлитровую банку:
- Семена горчицы — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Перец горошком — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Семена кориандра — 1ч.л. (одна чайная ложка)
- Чеснок — два-три зубчика
- Перец острый — по вкусу
- Тархун — две веточки
- Листья хрена
- Листья вишни — 2-3 шт. (две-три штуки)
- Укроп — один зонтик
- Семена кориандра — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Приготовление:
- Обычно в трёхлитровую банку помещается от 1,5 до 2 кг. огурцов.
- Количество воды измеряйте проверенным способом.
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