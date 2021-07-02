Овощные котлеты из кабачков картошки и моркови. Это овощное блюдо подойдёт к любому гарниру

Овощные котлеты из кабачков картошки и моркови
Овощные котлеты из кабачков картошки и моркови: ингредиенты
- Морковь и картофель — по 1 шт. (по одной штуке)
- Кабачки — 2 шт. (две штуки)
- Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Зелёный лук
- Зелень
- Соль, специи, перец
Рецепт приготовления:
- Натрите овощи на крупной тёрке, посолите и на время отложите.
- Мелко нарежьте лук и зелень.
- Картофель и кабачки отожмите от сока и смешайте с яйцами, зеленью, мукой, перцем и солью. Перемешайте, в случае если масса жидкая, добавьте больше муки или манной крупы, перемолотых овсяных хлопьев.
- Затем сформируйте котлеты и обжарьте с двух сторон до румяности.
- Блюдо получится вкуснее, если подавать его с соусом из большого количества тёртого чеснока и огурца со сметаной или майонезом.
Овощные котлеты из кабачков картошки и моркови — невероятно ароматные и вкусные.
Приятного аппетита!
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