Овощные котлеты из кабачков картошки и моркови. Это овощное блюдо подойдёт к любому гарниру

Овощные котлеты из кабачков картошки и моркови

Овощные котлеты из кабачков картошки и моркови: ингредиенты

Овощные котлеты из кабачков картошки и моркови

  1. Морковь и картофель — по 1 шт. (по одной штуке)
  2. Кабачки — 2 шт. (две штуки)
  3. Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  5. Зелёный лук
  6. Зелень
  7. Соль, специи, перец

Рецепт приготовления:

  • Натрите овощи на крупной тёрке, посолите и на время отложите.
  • Мелко нарежьте лук и зелень.
  • Картофель и кабачки отожмите от сока и смешайте с яйцами, зеленью, мукой, перцем и солью. Перемешайте, в случае если масса жидкая, добавьте больше муки или манной крупы, перемолотых овсяных хлопьев.
  • Затем сформируйте котлеты и обжарьте с двух сторон до румяности.
  • Блюдо получится вкуснее, если подавать его с соусом из большого количества тёртого чеснока и огурца со сметаной или майонезом.

Овощные котлеты из кабачков картошки и моркови — невероятно ароматные и вкусные.

Овощные котлеты из кабачков картошки и моркови. Это овощное блюдо подойдёт к любому гарниру 4

Приятного аппетита!

 

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