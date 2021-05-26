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Лобио из консервированной фасоли. Несмотря на простые продукты, закуска получается выше всяких похвал

Лобио из консервированной фасоли считается традиционной грузинской закуской, вкус которой запомнится Вам надолго.

Лобио из консервированной фасоли: ингредиенты

Лобио из консервированной фасоли

  1. Измельчённые грецкие орехи — 1/2 ст. (полстакана).
  2. Лобио консервированная — 300 гр. (триста грамм)
  3. Лук зелёный — два пера
  4. Чеснок — 2 д. (две дольки)
  5. Репчатый лук — 1/2 (половина)
  6. Хмели — сунели — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
  7. Кинза — один пучок
  8. Немного аджики
  9. Сок лайма

Рецепт приготовления:

  • Сперва фасоль процедите от жидкости и отложите.
  • Мелко нарежьте репчатый лук и обжарьте в сковороде на масле до прозрачности. Затем добавьте фасоль, а через пару минут измельчённый чеснок. После каждого нового ингредиента, лобио необходимо перемешивать.
  • Затем приправьте блюдо хмели-сунели и аджикой. Теперь необходимо добавить сока — влейте часть жидкости от фасоли и немного тёплой воды и тушите несколько минут.
  • После того, как количество воды уменьшится, добавьте грецкие орехи. Следом добавьте измельчённую зелень.
  • Если вода выпарилась, добавьте ещё, чтобы лобио не было сухим.
  • Потушите лобио ещё несколько минут и можете подавать к столу.

Лобио из консервированной фасоли — блюдо с неповторимым вкусом.

Лобио из консервированной фасоли. Несмотря на простые продукты, закуска получается выше всяких похвал 2

Готовьте на здоровье!

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