Лобио из консервированной фасоли. Несмотря на простые продукты, закуска получается выше всяких похвал

Лобио из консервированной фасоли считается традиционной грузинской закуской, вкус которой запомнится Вам надолго.
Лобио из консервированной фасоли: ингредиенты
- Измельчённые грецкие орехи — 1/2 ст. (полстакана).
- Лобио консервированная — 300 гр. (триста грамм)
- Лук зелёный — два пера
- Чеснок — 2 д. (две дольки)
- Репчатый лук — 1/2 (половина)
- Хмели — сунели — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Кинза — один пучок
- Немного аджики
- Сок лайма
Рецепт приготовления:
- Сперва фасоль процедите от жидкости и отложите.
- Мелко нарежьте репчатый лук и обжарьте в сковороде на масле до прозрачности. Затем добавьте фасоль, а через пару минут измельчённый чеснок. После каждого нового ингредиента, лобио необходимо перемешивать.
- Затем приправьте блюдо хмели-сунели и аджикой. Теперь необходимо добавить сока — влейте часть жидкости от фасоли и немного тёплой воды и тушите несколько минут.
- После того, как количество воды уменьшится, добавьте грецкие орехи. Следом добавьте измельчённую зелень.
- Если вода выпарилась, добавьте ещё, чтобы лобио не было сухим.
- Потушите лобио ещё несколько минут и можете подавать к столу.
Лобио из консервированной фасоли — блюдо с неповторимым вкусом.
Готовьте на здоровье!
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