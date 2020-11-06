Лучшая закуска для любителей оригинальных блюд. Ни один праздник без нее не проходит

Из куриных желудочков можно готовить самые разные блюда, закуски. Получается очень вкусно и оригинально. Попробуйте этот рецепт и вы точно включите его в свое семейное меню.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриные желудочки, 500 г;
- лук, 1 шт;
- уксус 5 %, 2 ст.л;
- сахар, половина ч.л;
- соль, перец, укроп.
Процесс приготовления
Куриные желудочки отвариваем в подсоленной воде со специями в течение 2 часов. Остужаем мясо в бульоне, тогда они будут сочными и мягкими.
Лук режем тонкими полукольцами и маринуем с солью, сахаром уксусом. Маринуем 30 минут.
Зелень мелко рубим.
Совет: по вкусу вы также можете добавить еще и чеснок.
Куриные желудочки режем небольшими кусочками и смешиваем с луком, зеленью. Оставляем мариноваться на 30 – 40 минут.
Закуска отлично подходит к разным гарнирам, особенно в запеченному картофелю. Мы ее часто делаем на пикник и на праздничный стол.
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