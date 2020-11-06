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Лучшая закуска для любителей оригинальных блюд. Ни один праздник без нее не проходит

Из куриных желудочков можно готовить самые разные блюда, закуски. Получается очень вкусно и оригинально. Попробуйте этот рецепт и вы точно включите его в свое семейное меню.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриные желудочки, 500 г;
  • лук, 1 шт;
  • уксус 5 %, 2 ст.л;
  • сахар, половина ч.л;
  • соль, перец, укроп.

Процесс приготовления

Куриные желудочки отвариваем в подсоленной воде со специями в течение 2 часов. Остужаем мясо в бульоне, тогда они будут сочными и мягкими.

Лук режем тонкими полукольцами и маринуем с солью, сахаром  уксусом. Маринуем 30 минут.

Зелень мелко рубим.

Совет: по вкусу вы также можете добавить еще и чеснок.

Куриные желудочки режем небольшими кусочками и смешиваем с луком, зеленью. Оставляем мариноваться на 30 – 40 минут.

Лучшая закуска для любителей оригинальных блюд. Ни один праздник без нее не проходит

 

Закуска отлично подходит к разным гарнирам, особенно в запеченному картофелю. Мы ее часто делаем на пикник и на праздничный стол.

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