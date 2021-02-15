Вы удивитесь, как просто, и крем не нужен. Сладкое, заварное печенье: бюджетно и вкусно

Такое заварное печенье готовится очень просто и быстро, получается его достаточно много. Крем здесь и не требуется, само печенье достаточно вкусное, очень похоже на заварные пирожные.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 130 г;

вода, 100 мл;

масло сливочное и сахар по 50 г;

яйца, 2 – 3 шт;

мука, около 120 г.

Процесс приготовления

Молоко смешиваем с водой, сливочным маслом и ставим массу на огонь.

Всыпаем сахар, доводим до кипения и сразу снимаем с плиты.

Всыпаем просеянную муку и хорошо вымешиваем тесто.

Ставим на средний огонь и вымешиваем до тех пор, пока тесто не соберется в комок.

Снимаем с плиты, выкладываем в миску и остужаем 10 минут.

Яйца взбиваем венчиком и вливаем в теплое тесто частями, хорошо вымешиваем лопаткой.

Совет: тесто должно быть густым, поэтому вводите ровно столько яичной массы, сколько даст такую консистенцию.

Противень застилаем пергаментом и выдавливаем тесто в виде небольших шариков при помощи кондитерского мешка или просто плотного пакета, с отрезанным уголком.

Выпекаем 15 минут при 200 градусах, потом уменьшаем температуру до 180 градусов и еще допекаем 10 минут.

Если у вас есть время и желание, можно растопить шоколад и окунуть печенье в него.