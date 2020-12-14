Малосольные огурцы! Давно замечено, что как бы быстро не готовились малосольные огурцы, съедаются они, почему-то, всегда гораздо быстрее. Предлагаем приготовить быстрые малосольные огурцы.

Какой-то непонятный парадокс. «Мёд если есть, то его сразу нет», — как говорил известный мультипликационный герой нашего детства.

Сегодня мы подобрали для вас рецепт скоростного приготовления хрустящих пряных малосольных огурчиков, которые подойдут и в качестве закуски ко взрослому застолью, так и детишкам в качестве дополнения к основному блюду.

Например, к печеной картошке или к пирожкам. Правда, в последнем случае, готовить огурчики нужно будет без острого перца.

Между прочим, раз уж речь зашла о детях, в малосольных огурцах есть много полезных для организма бактерий, так что малышне не только не противопоказано, но наоборот – полезно употреблять соленья в разумных пределах, конечно.

Итак, поехали!

Малосольные огурцы: ингредиенты

Огурцы (желательно мелкие) – 1 кг

Укроп – 1 пучок

Сельдерей – 1-2 веточки

Чеснок – 1 головка

Перец свежий острый (по желанию) – 1 шт.

Черный душистый перец – 5-6 горошин

Соль – 1 ст. л.

Сахар – 1 ч. л.

Малосольные огурцы: рецепт быстрого приготовления:

Самый «большой секрет, для маленькой компании» — это предварительное вымачивание огурчиков в холодной воде.

Если вы хотите получить в результате хрустящие и крепкие малосольные огурчики, то обязательно их предварительно нужно вымачивать в холодной воде не менее 2-3 часов. Срезаем кончики и хвостики огурцов и плотно втискиваем их в трехлитровую банку перемежая слои огурчиков с веточками укропа и сельдерея. Туда же закладываем очищенный от шкурки чеснок, острый перец и горошинки душистого. Сверху посыпать солью (из расчета 1 столовая ложка на одну банку) и сахаром. Залить кипятком, прикрыть крышкой и укутать на ночь. Хрумкать можно уже с утра!

Вот и наши Быстрые малосольные огурцы готовы.

Малосольные огурцы: готовы

Приятного аппетита!