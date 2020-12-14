Малосольные огурцы! Давно замечено, что как бы быстро не готовились малосольные огурцы, съедаются они, почему-то, всегда гораздо быстрее. Предлагаем приготовить быстрые малосольные огурцы.
Какой-то непонятный парадокс. «Мёд если есть, то его сразу нет», — как говорил известный мультипликационный герой нашего детства.
Сегодня мы подобрали для вас рецепт скоростного приготовления хрустящих пряных малосольных огурчиков, которые подойдут и в качестве закуски ко взрослому застолью, так и детишкам в качестве дополнения к основному блюду.
Например, к печеной картошке или к пирожкам. Правда, в последнем случае, готовить огурчики нужно будет без острого перца.
Между прочим, раз уж речь зашла о детях, в малосольных огурцах есть много полезных для организма бактерий, так что малышне не только не противопоказано, но наоборот – полезно употреблять соленья в разумных пределах, конечно.
Итак, поехали!
Малосольные огурцы: ингредиенты
- Огурцы (желательно мелкие) – 1 кг
- Укроп – 1 пучок
- Сельдерей – 1-2 веточки
- Чеснок – 1 головка
- Перец свежий острый (по желанию) – 1 шт.
- Черный душистый перец – 5-6 горошин
- Соль – 1 ст. л.
- Сахар – 1 ч. л.
Малосольные огурцы: рецепт быстрого приготовления:
Самый «большой секрет, для маленькой компании» — это предварительное вымачивание огурчиков в холодной воде.
- Если вы хотите получить в результате хрустящие и крепкие малосольные огурчики, то обязательно их предварительно нужно вымачивать в холодной воде не менее 2-3 часов.
- Срезаем кончики и хвостики огурцов и плотно втискиваем их в трехлитровую банку перемежая слои огурчиков с веточками укропа и сельдерея.
- Туда же закладываем очищенный от шкурки чеснок, острый перец и горошинки душистого.
- Сверху посыпать солью (из расчета 1 столовая ложка на одну банку) и сахаром.
- Залить кипятком, прикрыть крышкой и укутать на ночь.
- Хрумкать можно уже с утра!
Вот и наши Быстрые малосольные огурцы готовы.
Малосольные огурцы: готовы
Приятного аппетита!
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